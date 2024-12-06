Бывший руководитель детского дома Бокис приговорен к реальному сроку

Земгальский районный суд осудил Бокиса за совершение шести приступных деяний, но оправдал его по другим пунктам обвинения. Было установлено, что в четырех случаях, связанных с прямым насилием, Бокис превысил должностные полномочия. Еще в двух случаях Бокис констатировал бездействие должностного лица.

Вердикт был оспорен в Земгальском окружном суде, который оставил решение предыдущей инстанции без изменения. Верховный суд отказался в начале делопроизводства в рамках кассации.

Юрис Бокис был признан подозреваемым в деле о возможном применении насилия к воспитанникам детдома, жестоком обращении и превышении служебных полномочий. В середине февраля 2022 года за противодействие следствию Бокиса арестовали. Позднее его выпустили из-под стражи до суда.

Ранее сообщалось, что насилие в отношении детей — не редкость в латвийских казенных учреждениях. Независимые психологи, приглашенные поработать с воспитанниками Елгавского детдома, выявили ряд грубых и систематических нарушений прав детей в этом учреждении. В ряде других социальных центров, как и в психиатрической больнице Ainaži, ситуация оказалась не лучше.