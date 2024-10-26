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Бывший президент Литвы: «Если Запад уступит, это даст Путину возможность подготовить новую агрессию»

Euronews 26 октября, 2024 12:10

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В интервью Euronews Даля Грибаускайте предупредила, что российский президент будет представлять опасность для всей Европы до тех пор, пока он жив

 Литва останется ответственным партнером Европейского союза и Украины, если левоцентристам удастся сформировать новое правительство. Об этом заявила бывший президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью Euronews.

"Есть большая вероятность, что в Литве будет левоцентристское правительство. Но с точки зрения внешней политики я не вижу никаких серьезных изменений. Это будет работа по преемственности, у нас будет ответственное поведение по отношению к нашим партнерам, проевропейская, пронатовская и проукраинская позиция. С этой точки зрения Литва и дальше будет хорошим партнером для ЕС и наших союзников", - заверила она.

В первом туре парламентских выборов победила левоцентристская Социал-демократическая партия Литвы, консервативный "Союз Отечества" действующего премьер-министра страны Ингриды Шимоните занял второе место.

Второй тур пройдет в это воскресенье, 27 октября. Большинству одномандатных округов предстоит выбрать одного из двух основных кандидатов.

Внутренняя безопасность - одна из проблем, которыми отмечен избирательный процесс в Литве, стране, которая является частью восточного фланга НАТО и Европейского союза.

По мнению бывшего президента, мирное соглашение в Украине, которое позволит России сохранить завоеванные территории, как того хочет Владимир Путин, лишь даст ей возможность подготовиться к агрессии против других соседних стран, например, Балтии, и не только.

"Если мы, западные страны и НАТО, дадим Украине уступить и пойти на такой компромисс, это будет означать, что Запад не смог противостоять террористическому государству на границе. И это также будет означать, что мы дадим России возможность подготовиться к следующему агрессивному шагу по отношению к своим соседям. И это не обязательно страны Балтии. Это может быть и Молдавия, и даже Грузия", - предупреждает Даля Грибаускайте.

Бывший еврокомиссар считает, что российский президент будет представлять опасность для всей Европы до тех пор, пока он жив.

"Сегодня путинская Россия - это опасный сосед. Не просто Россия, а путинская Россия. Главным образом потому, что Путин начал открытую войну против своих соседей, и обратного пути нет. И до конца своих дней он будет находиться в состоянии войны. Это значит, что в условиях более или менее интенсивной войны он всегда будет опасен для Европейского союза и его соседей", - добавляет она.

Бывший президент Литвы также считает, что выборы в США повлияют на отношения с Россией и создадут новые вызовы для Евросоюза, независимо от того, кто победит5 ноября.

"С возможным избранием Камалы Харрис эти вызовы в некотором смысле будут заключаться в том, что Европа должна будет взять на себя больше ответственности за оборону и быть более самодостаточной. С возможной победой Дональда Трампа эти вызовы будут настолько масштабными, что у нас не будет времени на обсуждение и размышления, а только на принятие решений. И с этой точки зрения Европа должна занять очень серьезную позицию, чтобы быстро инвестировать в оборонную промышленность, в военный потенциал, а процесс принятия решений должен быть упорядочен. Времени на обсуждение не будет. Путин не даст нам времени на дискуссию", - подчеркнула Грибаускайте.

Даля Грибаускайте приехала в Португалию на Эшторильскую конференцию, где в пятницу приняла участие в дискуссии по вопросам дипломатии и международного сотрудничества вместе с бывшим главой Монголии Цахиагийном Элбэгдоржем и бывшим премьер-министром Туниса Мехди Джомаа.

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