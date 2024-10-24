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Бюджетные учреждения пытаются растратить деньги, которые «сгорят» 31 декабря: о чем говорит экс-премьер Гайлис?

TV24 24 октября, 2024 12:25

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TV24

"Большая проблема в том, что бюджетные учреждения пытаются растратить деньги, которые «сгорят» 31 декабря, потому что при составлении бюджета на следующий год, если будет учтено, что деньги не были потрачены раньше, то, скорее всего, дадут меньше. Это негативная сторона, но так было всегда, это в крови с советских времен», - сказал Марис Гайлис, бизнесмен, бывший премьер-министр Латвии (1994-1995), в программе „Пресс-клуб“ на телеканале TV24.

По словам Гайлиса, было бы хорошо, если бы бюджет принимался сразу на три года, например, и тогда излишки могли бы переходить на следующий год. Но так как бюджет расписан на один год, все учреждения стараются израсходовать все свои деньги к концу года и запросить чуть больше денег - а вдруг дадут?

Напомним, Госконтроль недавно обнаружил, что Министерство благосостояния запросило необоснованно высокие средства на выплату пособия гарантированного минимального дохода. Причиной указанных несоответствий является как неправильное определение количества льготников, так и использованный подход к расчету. В результате муниципалитеты в целом использовали выделенные средства в соответствии с нормативными актами, заключил Госконтроль.

Хотя уже в 2022 году по сравнению с 2021 годом пособие ГМД получали на 10% меньше людей, в начале 2023 года при составлении бюджетного запроса на 2023-2025 годы Минблаг, не принимая во внимание фактические тенденции, запланировал количество получателей пособия ГМД со значительно возрастающей тенденцией на каждый последующий год. Расчетное финансирование было дополнительно увеличено на прогнозы Министерства финансов по индексу потребительских цен на 2022 и 2023 годы - в общей сложности на 25,8%, установили контролеры.

Запрос на финансирование также включал поддержку украинских беженцев, исходя из предположения, что помощь будет оказана 531 человеку (1,33% от запланированных 40 000 граждан Украины), хотя финансирование на пособия ГМД этой целевой группе было запланировано и в бюджете Министерства умного управления и регионального развития, обнаружила ревизия.

По словам члена совета Госконтроля Майи Аболини, в условиях, когда средства государственного бюджета на развитие ограничены, Госконтроль призывает Министерство финансов и другие государственные органы более ответственно следить за обоснованием и использованием каждого дополнительного евро.

По мнению Госконтроля, если не изменить применявшийся до сих пор подход к планированию финансирования, то в 2025 и 2026 годах финансирование целевых субсидий самоуправлениям на пособия ГМД будет как минимум на 7,8 млн евро больше, чем требуется на самом деле.

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