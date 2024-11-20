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Бюджет Риги на следующий год увеличится: на сколько и почему?

© LETA 20 ноября, 2024 15:14

Новости Латвии 0 комментариев

В бюджете Риги на следующий год прогнозируется увеличение на 74 млн евро, сообщил на пресс-конференции мэр столицы Вилнис Кирсис.

Таким образом, бюджет Риги в 2025 году может составить около 1,5 млрд евро.

Мэр отметил, что до достижения политических договоренностей не может назвать приоритеты бюджета на следующий год, но подчеркнул, что работа над его проектом идет полным ходом.

Как сообщалось, сегодня Рижская дума примет решение по поправкам к бюджету текущего года, которые предусматривают увеличение доходов на 65,4 млн евро до 1,42 млрд евро, а расходов - на 38,3 млн евро до 1,584 млрд евро. В результате расходы в столичном бюджете превысят доходы почти на 164 млн евро.

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