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Бюджет на грани: если потратить больше запланированного, то Евросоюз применит к Латвии санкции

© LETA 9 декабря, 2024 10:59

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Самый важный факт только что утвержденного госбюджета на 2025 год заключается в том, что бюджет принят совсем без подушки безопасности - с дефицитом в размере 2,9% от внутреннего валового продукта (ВВП), пишет Latvijas Avīze.

Риск в том, что с превышением предела дефицита в 3% вступят в силу нормы Евросоюза, предусматривающие принудительные меры по сокращению госрасходов в последующие три года, - вроде сокращений госрасходов в 2009-2011 годах, только в меньших масштабах, чего никто допустить не хочет. Эту проблему усугубляет тот факт, что прогнозы доходов бюджета основаны на цифрах лета 2024 года и они гораздо оптимистичнее нынешних прогнозов развития экономики и доходов бюджета. Поэтому риск превышения границы дефицита бюджета в 3% ощутим, а не надуман.

Из этого факта вытекает и второй вывод: в следующем году у правительства будут очень ограниченные возможности для оказания экстренной помощи, будь то пострадавшие от стихий крестьяне или горожане, или же попавшие в финансовый кризис самоуправления. В следующем году общие доходы госбюджета запланированы в размере 15,1 млрд евро, а расходы - 17,1 млрд евро. По сравнению с бюджетом 2024 года доходы запланированы в объеме, который на 583,2 млн евро больше прошлогоднего, а расходы - на 876,5 млн евро больше.

На приоритетные мероприятия предусмотрено дополнительное финансирование в размере 392,4 млн евро. 284,3 млн евро из этих денег предназначены для внутренней и внешней безопасности страны. Именно поэтому фактически лишь сфера обороны в преддверии следующего года может удовлетворенно потирать руки - на нее в бюджете 2025 года запланированы средства в размере 3,45% ВВП, или 1,56 млрд евро. 42% из них пойдут на закупку вооружений, 26% - на расходы на персонал и содержание, а 6% - на развитие военной инфраструктуры.

Важнейшими проектами развития боеспособности вооруженных сил являются внедрение многоуровневой системы противовоздушной обороны (200,15 млн евро), приобретение ракет береговой обороны (17,35 млн евро), закупки боевых машин (111,44 млн евро), артиллерии, боеприпасов и обеспечения (139,61 млн евро) для пехоты. Кроме того, предусмотрено 20 млн евро на закупку беспилотных летательных аппаратов и 52,84 млн евро на закупку минометов, самоходных колесных артиллерийских и ракетных систем дальнего действия.

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