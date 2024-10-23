Булочки вместо супа? Нет, у нас это невозможно: а как с обедами для детей из малоимущих семей в Даугавпилсе?

- Малоимущей семья признается, если на одну персону после уплаты налогов остается 343 евро, а малообеспеченной - если остается 549 евро на одну персону после уплаты налогов. То есть если его доходы ниже минимальной зарплаты в 700 евро.

- Пособие положено только на детей до 18 лет?

- Пособие на оплату обедов положено семьям (или лицам), на попечении которых находится ребенок в возрасте до 18 лет, (или до 24 лет, если ребенок очно обучается в общеобразовательных, средних профессиональных, высших или специальных учебных заведениях, не вступил в брак), если средний доход на каждого члена семьи за последние три месяца не превышает установленный в стране минимальный размер месячной заработной платы за соответствующий период.

- Есть ли какой-то лимит, на который могут претендовать дети из малоимущих семей и малообеспеченных?

- Нет, никакой карты мы не выдаем. И лимита как такового у нас нет - просто обеды, сколько бы они ни стоили в учебном заведении, оплачиваются ребенку или подростку полностью. Выделяемые самоуправлением средства - эти 3,50 евро в день - идут исключительно на питание ребенка, их нельзя потратить ни на что другое.

- А ребенок не может взять вместо комплексного обеда в столовой, например, булочки и колу на всю эту сумму?

- Нет - деньги предназначены именно на комплексные обеды в столовой. Ребенок просто не может пойти в буфет и потратить эту выделенную на комплексный обед сумму на какие-то сладости.

- Как работает этот механизм?

- Школьная управа присылает нам , в социальную службу списки детей, которые нуждаются в этом пособии на питание, мы оплачиваем в управу определенную сумму за эти обеды, а затем школы уже между собой сами разбираются и успешно кормят детей.

- Никаких проблем или конфликтов, связанных с неверным расходованием детьми средств на питание, у вас не было? Например, когда обеденные деньги потратили на булочки.

- Нет, ничего подобного не припомню. У нас система отработана так, что такое просто невозможно. Булочки дети, конечно, могут купить в буфете, но за свой счет, это не оплачивается социальной службой в качестве основной суммы за питание. Например, тем детям, у которых нет статуса малообеспеченных, родители могут перечислять 12 евро в месяц, и затем они, по QR коду, могут расплачиваться в столовой за обеды. То есть ребенок отоварить эти деньги именно в столовой - не в буфет пойти булочку взять, а именно полноценный обед, который поставляет фирма по договору со школой.

- Насколько велик выбор таких обедов? Детей устаивает?

- Есть два вида комплексного питания, то есть можно выбрать один из двух.

Отмечу, что пособие можно получать не только в период действия статуса, но и во время рассмотрения заявления об определении статуса малоимущего или малообеспеченного домохозяйства, если предоставлены документы, подтверждающие расходы на питание, в которых указаны имя, фамилия ребенка и персональный код.