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Булочки вместо супа? Нет, у нас это невозможно: а как с обедами для детей из малоимущих семей в Даугавпилсе?

Редакция PRESS 23 октября, 2024 16:38

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

После публикации материала "Не там поели: почему соцслужба Адажи не хочет оплачивать обед малоимущим детям" мы решили выснить, а не возникают ли такие проблемы в других самоуправлениях Латвии. (Напомним, что в материале речь шла о том, что соцслужба отказалась оплачивать затраты на еду для двух учеников колледжа на том основании. что они брали не суп в столовой, а булочки в буфете). Оператор по обслуживанию клиентов отдела социальной помощи  социальной службы Даугавпилса Ирина Онищенко рассказала порталу press.lv, что дети из малоимущих и малообеспеченных семей имеют право в течение всего учебного года получать пособие на питание, которое составляет 100% оплату комплексных обедов, предлагаемых в школах города.

- Малоимущей семья признается, если на одну персону после уплаты налогов остается 343 евро, а малообеспеченной -  если остается 549  евро на одну персону после уплаты налогов. То есть если его доходы ниже минимальной зарплаты в 700 евро.

- Пособие положено только на детей до 18 лет?

- Пособие на оплату обедов положено семьям (или лицам),  на попечении которых находится ребенок в возрасте до 18 лет, (или до 24 лет, если ребенок очно обучается в общеобразовательных, средних профессиональных, высших или специальных учебных заведениях, не вступил в брак), если средний доход на каждого члена семьи за последние три месяца не превышает установленный в стране минимальный размер месячной заработной платы за соответствующий период.

- Есть ли какой-то лимит, на который могут претендовать дети из малоимущих семей и малообеспеченных?

- Нет, никакой карты мы не выдаем. И лимита как такового  у нас нет - просто обеды, сколько бы они ни стоили в учебном заведении, оплачиваются ребенку или подростку полностью.  Выделяемые самоуправлением средства - эти 3,50 евро в день  - идут исключительно на питание ребенка, их нельзя потратить ни на что другое. 

- А ребенок не может взять вместо комплексного обеда в столовой, например, булочки и колу на всю эту сумму?

- Нет - деньги предназначены именно на комплексные обеды в столовой. Ребенок просто не может пойти в буфет и потратить эту выделенную на комплексный обед сумму на какие-то сладости.

- Как работает этот механизм?

- Школьная управа присылает нам , в социальную службу списки детей, которые нуждаются в этом пособии на питание,  мы оплачиваем в управу определенную сумму за эти обеды, а затем школы уже между собой сами разбираются и успешно кормят детей.

 - Никаких проблем или конфликтов, связанных с неверным расходованием детьми средств на питание, у вас не было? Например, когда обеденные деньги потратили на булочки.

- Нет, ничего подобного не припомню.  У нас система отработана так, что такое просто невозможно. Булочки дети, конечно, могут купить в буфете, но за свой счет, это не оплачивается социальной службой  в качестве основной суммы за питание.  Например,  тем детям, у которых нет статуса малообеспеченных, родители могут перечислять 12 евро в месяц, и затем они, по QR коду, могут расплачиваться в столовой за обеды. То есть ребенок отоварить эти деньги именно в столовой - не в буфет пойти булочку взять, а именно полноценный обед, который поставляет фирма по договору со школой.

- Насколько велик выбор таких обедов? Детей устаивает?

- Есть два вида комплексного питания, то есть можно выбрать один из двух.

Отмечу, что пособие можно получать не только в период действия статуса, но и во время рассмотрения заявления об определении статуса малоимущего или малообеспеченного домохозяйства, если предоставлены документы, подтверждающие расходы на питание, в которых указаны имя, фамилия ребенка и персональный код.

 

 

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