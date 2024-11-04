В своем посте она пишет:

"Сегодня вечером в Риге дважды пришлось вызывать такси Bolt. Оба таксиста общались только на русском языке. Если первый еще был более-менее вежлив, то второй буквально излучал ненависть, когда я попросила ответить по-латышски.

P.S. Хочу обратно в Вецпиебалгу".

А отвечают ей на ее пост вот что:

- Зачем вообще с этими таксистами общаться? Пункт назначения я указываю. Садясь в машину, здороваюсь, выходя, говорю “paldies”, вот и все. Если за рулем приматы, которые не отвечают или отвечают по-русски, снижаю оценку.

- На такси Bolt езжу несколько раз в неделю, никогда не было надобности о чем-то говорить с водителем. В приложении указываешь пункт назначения и выходишь. О чем именно вам понадобилось говорить с водителем? (Автор поста отвечает: "Он мне позвонил, чтобы по-русски сказать, где находится. Я не любительница разговоров".)

- Как это сочетается со "строгими требованиями удостоверить знания латышского языка" перед получением лицензии? Либо соответствующие требования формальны (показать бумажку), либо реально ездят без лицензий?

- Эти свиньи еще и портят рейтинг пассажиров Bolt! Я была примерной пассажиркой, никакого ожидания и рок-н-ролла в салоне - говорила только по-латышски, и рейтинг уже не 5.

- У меня в такси такие разговоры бывали, что казалось - как их еще СГБ не забрала: открыто враждебны к государству, открыто это высказывают, если немного притвориться, что слушаешь... Кстати, ни одного латыша. Видимо, мы не осознаем подлинные черты проблемы.

- Ты была министром внутренних дел. Как облатышила полицию? Где твои инициативы по укреплению латышского языка, поданные в Сейм?

- Попробуй заказать еду в Bolt. Русский язык внезапно мелочью покажется.

- Большое спасибо ланганоидам. Чего еще можно было ожидать?

- Не понимаю, в каком мире я живу, никто со мной по-русски не говорит, ну никогда, но я всегда жду, чтобы можно было основательно разрядиться... Начинаю думать, что, может быть, именно поэтому со мной таких ситуаций не бывает.

- Может быть, проблема у вас в голове?