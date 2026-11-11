Директор по цифровому развитию «Rimi Baltic» Лиене Перия отметила, что аналогичное, более масштабное тестирование компания «Rimi» провела этим летом совместно с коллегами в Эстонии. Оба опыта планируется проанализировать и использовать для дальнейшей подготовки к непредвиденным ситуациям.

Член совета Банка Латвии Илзе Посума подчеркнула, что Латвия стала одной из первых стран региона, внедривших решение для офлайн-платежей. Вместе с возможностью снятия наличных, в том числе через сеть критически важных банкоматов, это позволит жителям приобретать необходимое в кризисных условиях. Важную роль в укреплении устойчивости играет практическое тестирование и сотрудничество между учреждениями.

При отсутствии интернет-соединения у платежного терминала жители смогут расплачиваться картами в определенных магазинах, аптеках и на автозаправочных станциях. Лимит составляет до 200 евро на одну карту. Для этого необходимо использовать предварительно активированную физическую платежную карту: ее нужно вставить в терминал и ввести PIN-код.