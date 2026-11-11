Офлайн-платежи предназначены для того, чтобы жители могли приобретать продукты питания, лекарства и топливо даже при перебоях с интернетом или мобильной связью.
Тестирование прошло 10 ноября в магазине «Rimi» на улице Фирса Садовникова, 14, в Риге. Возможность оплаты без подключения к сети проверили как на обычных кассах, так и на кассах самообслуживания.
Член правления банка «SEB» Арнис Шкапарс подчеркнул, что готовность к различным кризисным сценариям — одна из важных задач финансовых учреждений. Офлайн-платежи позволят жителям приобретать товары первой необходимости даже в ситуации, когда недоступны интернет и мобильная связь, а наличные есть не у всех. Проведенный тест помог финансовым учреждениям и предпринимателям проверить решение на практике и повысить готовность к чрезвычайным обстоятельствам.
Директор по цифровому развитию «Rimi Baltic» Лиене Перия отметила, что аналогичное, более масштабное тестирование компания «Rimi» провела этим летом совместно с коллегами в Эстонии. Оба опыта планируется проанализировать и использовать для дальнейшей подготовки к непредвиденным ситуациям.
Член совета Банка Латвии Илзе Посума подчеркнула, что Латвия стала одной из первых стран региона, внедривших решение для офлайн-платежей. Вместе с возможностью снятия наличных, в том числе через сеть критически важных банкоматов, это позволит жителям приобретать необходимое в кризисных условиях. Важную роль в укреплении устойчивости играет практическое тестирование и сотрудничество между учреждениями.
При отсутствии интернет-соединения у платежного терминала жители смогут расплачиваться картами в определенных магазинах, аптеках и на автозаправочных станциях. Лимит составляет до 200 евро на одну карту. Для этого необходимо использовать предварительно активированную физическую платежную карту: ее нужно вставить в терминал и ввести PIN-код.
В настоящее время решение действует в десяти торговых сетях и точках обслуживания: магазинах «Rimi», «Maxima» и «Lidl», на автозаправочных станциях «Viada», «Astarte Nafta», «Virši» и «Neste», а также в аптеках «Euroaptieka», «Mēness aptieka» и «Benu».
Офлайн-платежи доступны по картам, выпущенным четырьмя крупнейшими банками Латвии, в том числе банком «SEB».
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