Будьте бдительны: по утрам в выходные на дорогах возможно обледенение

LVC подчеркивает, что осенью состояние дорожного покрытия и, соответственно, условия движения могут меняться очень быстро, поэтому водителям следует адаптировать свои привычки вождения к меняющимся после летнего сезона условиям, выбирать скорость, соответствующую условиям движения, и учитывать, что путь может занять больше времени.

«Когда погода становится резко осенней, видимость может ухудшиться из-за тумана и осадков. Осадки повышают риск аквапланирования, а опавшие листья и дождь могут снизить сцепление шин с дорогой, усложняя условия движения, - говорится в сообщении LVC. - По утрам и вечерам дороги могут покрываться коркой льда, и следует учитывать, что перепады температуры приводят к быстрому и неравномерному обледенению дорог. Это может повлечь за собой образование «черного льда», который практически невидим и очень опасен. Быстрее всего обледенение происходит на мостах и эстакадах, а также вблизи водоемов».

LVC напоминает также, что вам может потребоваться резко затормозить, если вы увидите препятствие или дикое животное, а вблизи населенных пунктов следует помнить, что пешеходы могут передвигаться близко к проезжей части по неосвещенной обочине, и их трудно заметить без светоотражающих или светящихся элементов.

«Необходимо больше времени для торможения, маневрирования и реагирования на других участников дорожного движения», - продолжает LVC, призывая водителей заблаговременно оснастить свои автомобили зимними шинами.