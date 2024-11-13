Будит весь дом в шесть утра и отправляет листья на мой участок: дворник выступила против сдувателей

Аппарат по сдуванию листьев второй дворник использует в шесть утра. И отправляет все листья на её участок.

«Мне так жаль, хочется плакать! Хочу сказать ему – по какому праву? Уважаемый дворник! Я тоже дворник. Я знаю, как трудно заработать деньги, но уважай нас, дворников, и других жителей! Тогда я буду уважать тебя. Листья, который сдул, пожалуйста, собери! Я буду то женщиной, которая станет бороться за то, чтобы ты просто остался без этого сдувателя! Пожалуйста, никогда не включай его так рано! У меня маленький ребенок, который просыпается от этого шума!», - жалуется Иева.

Дворник, на работу которого жалуется Иева, работает в кооперативе владельцев квартир (DzĪKS) «Zinātne». На вопрос, почему листья нужно сдувать так рано, представитель DzĪKS объяснил: «В 7:00 утра все должно быть в порядке, поэтому дворник работает так рано. Все должно быть в порядке к 7:00. Когда люди идут на работу, все дороги должны быть чистыми».

Представитель управляющей компании сказал, что проведет переговоры с работником, попросив его не сдувать и не оставлять листья на чужой территории.

По словам эксперта по безопасности труда и охране окружающей среды Иварса Ванадзиньша, при неосторожном обращении воздуходувка для листьев может нанести вред здоровью. Вместе с листьями он поднимает в воздух другой мусор – осколки стекла и металла. К тому же в воздух попадает много пыли.

Рижское самоуправление знает, что многих раздражает сдувание листьев громкими машинами; одно время даже рассматривался вопрос, можно ли регулировать их использование нормативными актами, но до сих пор нет обязательных правил, определяющих, как и когда использовать сдуватели листьев, говорит Виестурс Зепс, председатель комитета по жилью и среде Рижской думы. Пока что самоуправление рассчитывает на добрую волю дворников и управляющих зданиями. Если воздуходувка доставляет неудобства, о ней можно сообщить в Рижскую муниципальную полицию, которая может провести разъяснительную беседу.