«Будь снова 18 лет, точно пошел бы на службу»: депутат Сейма сравнил советскую армию с армией НАТО

Зивтиньш отметил, что сам служил в советской армии, но в сравнении с армией НАТО — «это день и ночь», поскольку современная армия — динамичнее и намного интереснее.

«К тому же, добровольная служба дает слишком много бонусов. Смотрите: после службы у тебя 7 тыс. евро в кармане. Плюс, ты можешь поступить бесплатно учиться, а во время прохождения службы ты сыт и у тебя есть, где выспаться», - отметил Зивтиньш.

На вопрос радиослушателя, отправил бы он собственного сына в армию, депутат отметил, что его дети уже старше необходимого возраста, однако, если бы они проявили такое желание, он был бы только рад. «Внуков же — обязательно», - признал Зивтиньш.

Руководитель отдела планирования призыва в Службе государственной обороны Министерства обороны Кристерс Граузе с этим мнением согласился. Он рассказал, что ежемесячно солдаты добровольцы получают выплаты в 600 евро, в то время как те, кого призвали в обязательном порядке — по 300 евро.

«Завершив службу, есть возможность поступить на бюджет в любой государственный вуз. Кроме того, у добровольцев есть возможность выбирать вид службы. На данный момент их три. Первый — это интенсивный курс на 11 месяцев. Второй — пять лет в Земессардзе, ежегодно по 28 дней. В основном это происходит по выходным и во время сборов летом. Третий — это обучение офицеров запаса в вузах. Им дается специальный режим обучения — и примерно 35 дней в год на протяжении пяти лет они проходят саму службу. Кроме того, добровольцы могут сами выбрать и место службы», - сказал Граузе.

Службе гособороны исполнился год — многие из первых призывников продолжают службу на профессиональном уровне. С каждым годом число призывников нужно будет увеличивать, а набор — непростая задача, в частности из-за состояния здоровья молодых людей.