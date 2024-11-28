Будь готов? Под Резекне инсценировали авиакатастрофу гражданского самолета airBaltic

Эти заранее запланированные учения приобрели особую актуальность после недавней аварии вблизи Вильнюса.

Согласно сценарию, авария произошла с пассажирским самолетом, а не с грузовым, что требует оказания помощи пострадавшим. Первыми на место происшествия должны прибыть местные жители, чтобы помочь пострадавшим и обеспечить их эвакуацию в безопасное место. Как отмечают в самоуправлении, на этот раз, в отличие от случая с падением дрона в Гайгалавской волости, их своевременно уведомили о происходящем.

По легенде учений, гражданский самолет авиакомпании «airBaltic» с 74 пассажирами на борту, направлявшийся в Азербайджан, столкнулся с техническими проблемами, вынуждено приземлился и исчез с радаров. В результате инцидента возник пожар, есть пострадавшие и погибшие.

«В реальной ситуации, конечно, учитывая масштабы происшествия, сюда были бы привлечены дополнительные технические подразделения из других городов. Сегодня в учениях участвуют службы из Резекне, Лудзы и Вилян», — рассказал Ивар Борунс, дежурный из Отдела оперативного управления Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

Представители Пограничной службы и Агентства гражданской авиации (АГА) пояснили, что учения были запланированы несколько месяцев назад и не связаны с недавней авиакатастрофой в Вильнюсе.

Тем не менее, подобные ситуации показывают, что такие происшествия возможны и в Латвии, а значит, необходимо быть к ним готовыми.