Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 28. Ноября Завтра: Olita, Rita, Vita

Будь готов? Под Резекне инсценировали авиакатастрофу гражданского самолета airBaltic

Редакция PRESS 28 ноября, 2024 20:35

Важно 0 комментариев

YouTube/LTV

На аэродроме под Резекне в четверг, 28 ноября, впервые за пределами рижского аэропорта в Латвии прошли учения по инсценировке авиационной катастрофы, сообщает LTV.

Эти заранее запланированные учения приобрели особую актуальность после недавней аварии вблизи Вильнюса.

Согласно сценарию, авария произошла с пассажирским самолетом, а не с грузовым, что требует оказания помощи пострадавшим. Первыми на место происшествия должны прибыть местные жители, чтобы помочь пострадавшим и обеспечить их эвакуацию в безопасное место. Как отмечают в самоуправлении, на этот раз, в отличие от случая с падением дрона в Гайгалавской волости, их своевременно уведомили о происходящем.

По легенде учений, гражданский самолет авиакомпании «airBaltic» с 74 пассажирами на борту, направлявшийся в Азербайджан, столкнулся с техническими проблемами, вынуждено приземлился и исчез с радаров. В результате инцидента возник пожар, есть пострадавшие и погибшие.

«В реальной ситуации, конечно, учитывая масштабы происшествия, сюда были бы привлечены дополнительные технические подразделения из других городов. Сегодня в учениях участвуют службы из Резекне, Лудзы и Вилян», — рассказал Ивар Борунс, дежурный из Отдела оперативного управления Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

Представители Пограничной службы и Агентства гражданской авиации (АГА) пояснили, что учения были запланированы несколько месяцев назад и не связаны с недавней авиакатастрофой в Вильнюсе.

Тем не менее, подобные ситуации показывают, что такие происшествия возможны и в Латвии, а значит, необходимо быть к ним готовыми.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Риге автомобиль протаранил остановку

Важно 21:12

Важно 0 комментариев

В рижском микрорайоне Даугавгрива, на улице Плекснес, автомобиль врезался в остановку общественного транспорта.

В рижском микрорайоне Даугавгрива, на улице Плекснес, автомобиль врезался в остановку общественного транспорта.

Читать
Загрузка

Самое строгое ограничение в мире: Австралия запретит пользоваться соцсетями подросткам младше 16 лет

Мир 21:00

Мир 0 комментариев

Австралия запретит детям младше 16 лет пользоваться социальными сетями. Это стало возможным после того, как сенат (верхняя палата австралийского парламента) принял соответствующий закон. За нарушение запрета соцсети будут штрафовать, однако если сами подростки обойдут ограничение, наказания для них не предусмотрено, сообщает BBC.

Австралия запретит детям младше 16 лет пользоваться социальными сетями. Это стало возможным после того, как сенат (верхняя палата австралийского парламента) принял соответствующий закон. За нарушение запрета соцсети будут штрафовать, однако если сами подростки обойдут ограничение, наказания для них не предусмотрено, сообщает BBC.

Читать

«Трамвай победил в конкурсе запахов: вонючие ведра, бомжи и рыба!» Такие вагоны по вечерам сжигают?

Важно 21:00

Важно 0 комментариев

Неприятные запахи в общественном транспорте Риги стали поводом для бурного обсуждения в социальных сетях. Рижане жалуются, что вагоны трамваев, похоже, уже насквозь пропахли, и предполагают, что единственный вариант избавиться от этой напасти - сжечь вонючие вагоны!

Неприятные запахи в общественном транспорте Риги стали поводом для бурного обсуждения в социальных сетях. Рижане жалуются, что вагоны трамваев, похоже, уже насквозь пропахли, и предполагают, что единственный вариант избавиться от этой напасти - сжечь вонючие вагоны!

Читать

Труп утопил в Даугаве по частям: кровавое убийство с расчленением на 9 мая

Важно 20:35

Важно 0 комментариев

27 ноября Латгальский районный суд приговорил мужчину к пожизненному заключению за убийство, совершенное с особой жестокостью, с последующим расчленением трупа, выяснили агентству LETA в прокуратуре.

27 ноября Латгальский районный суд приговорил мужчину к пожизненному заключению за убийство, совершенное с особой жестокостью, с последующим расчленением трупа, выяснили агентству LETA в прокуратуре.

Читать

«Если правительство не справляется, оно должно уйти в отставку»: ответ на растущее общественное недовольство

Новости Латвии 20:12

Новости Латвии 0 комментариев

Вместо обещанного динамизма правительство нынешнего премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") все более убедительно демонстрирует обратное - запущенные проблемы, не принятые решения стали повседневностью, заявил руководитель парламентской фракции оппозиционного "Объединенного списка" (ОС) Эдгар Таварс, подчеркнув, что ОС не участвует в переговорах о возможной поддержке или участии в нынешнем правительстве, но готов говорить об участии в новой модели.

Вместо обещанного динамизма правительство нынешнего премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") все более убедительно демонстрирует обратное - запущенные проблемы, не принятые решения стали повседневностью, заявил руководитель парламентской фракции оппозиционного "Объединенного списка" (ОС) Эдгар Таварс, подчеркнув, что ОС не участвует в переговорах о возможной поддержке или участии в нынешнем правительстве, но готов говорить об участии в новой модели.

Читать

В Болдерайском лесу кто-то расставил силки на животных: попалась косуля

Важно 19:59

Важно 0 комментариев

Неравнодушные жители столичного микрорайона Болдерая обнаружили в лесу косулю, попавшую в силки и спасли её, сообщает LSM+.

Неравнодушные жители столичного микрорайона Болдерая обнаружили в лесу косулю, попавшую в силки и спасли её, сообщает LSM+.

Читать