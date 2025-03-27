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Брюссель готовится к войне? Евросоюз призывает жителей запасаться едой и водой минимум на 72 часа

Редакция PRESS 27 марта, 2025 18:30

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Европейский Союз (ЕС) призывает жителей подготовиться к возможным кризисам, создав запасы продуктов питания и воды минимум на 72 часа.

ЕС в настоящее время пересматривает стратегии безопасности в ответ на растущие угрозы, такие как война, кибератаки, изменение климата и кризисы в области здравоохранения. Кроме того, предупреждение генерального секретаря НАТО Марка Рютте о возможном нападении России на Европу до 2030 года сигнализирует о необходимости повышенной бдительности.

"Современные угрозы, с которыми сталкивается Европа, сложнее, чем когда-либо прежде, и они все взаимосвязаны", — заявила комиссар по вопросам готовности и преодоления кризисов Хаджа Лабиба, представляя новую стратегию ЕС, направленную на повышение готовности к катастрофам и реагирование на них.

Хотя Европейская комиссия не хочет сеять панику, Лабиба подчеркнула, что важно "обеспечить наличие у людей необходимых запасов как минимум на 72 часа в случае кризиса". Она рекомендовала жителям создать запасы воды и продуктов, подготовить рюкзак с фонариком, важными документами, лекарствами и радиоприемником.

Также Лабиба заявила, что странам ЕС следует создать резервные запасы — накапливать жизненно важные ресурсы, включая пожарные самолёты, медицинское и энергетическое оборудование, а также специализированные средства защиты от химических, биологических и ядерных угроз.

ЕС планирует действовать по примеру Франции, Финляндии и Швеции. В 2024 году Швеция обновила рекомендации для населения о том, как вести себя в кризисных ситуациях, включая сценарий ядерной атаки.

Не у всех стран ЕС есть готовые планы действий на случай кризисов, поэтому Еврокомиссия призывает правительства разработать стратегические планы заранее. "Мы больше не можем рассчитывать на спонтанные реакции", — подчеркнула Лабиба.

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