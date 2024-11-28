Британская разведка: российская медицинская система перегружена ранеными солдатами

В разведке заявили, что отсутствие бронетехники в российской армии и постоянная угроза со стороны дронов привели к значительным задержкам в эвакуации раненых российских солдат. Это, в свою очередь, почти наверняка увеличивает вероятность более серьезных травм и более высокой смертности среди тех, кто в конечном итоге будет эвакуирован.

Разведка пришла к выводу, что потери русских убитыми и ранеными превышают 700 000 человек, из которых примерно 500 000 ранены и 200 000 убиты. Это число жертв примерно на треть превышает оценку независимых российских журналистов.