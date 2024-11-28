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Британская разведка: российская медицинская система перегружена ранеными солдатами

© LETA 28 ноября, 2024 11:20

Мир

Число российских солдат, раненых на войне в Украине, создает тяжелую нагрузку на российскую военно-медицинскую систему на всех уровнях, вызывая серьезные логистические проблемы и нехватку медицинского персонала, пришла к выводу британская разведка, прогнозируя, что проблемы, вероятно, сохранятся и в следующем году.

В разведке заявили, что отсутствие бронетехники в российской армии и постоянная угроза со стороны дронов привели к значительным задержкам в эвакуации раненых российских солдат. Это, в свою очередь, почти наверняка увеличивает вероятность более серьезных травм и более высокой смертности среди тех, кто в конечном итоге будет эвакуирован.

Разведка пришла к выводу, что потери русских убитыми и ранеными превышают 700 000 человек, из которых примерно 500 000 ранены и 200 000 убиты. Это число жертв примерно на треть превышает оценку независимых российских журналистов.

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