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Бришкенс: ж\д ветку для соединения с аэропортом «Рига» может построить «Latvijas dzelzceļš»

© LETA 26 сентября, 2024 09:39

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Железнодорожное соединение в аэропорт "Рига", может построить "Latvijas dzelzceļš", заявил министр сообщения Каспар Бришкенс в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Он отметил, что для того, чтобы в рамках проекта "Rail Baltica" можно было добраться от Центрального вокзала до аэропорта, необходимо построить насыпь длиной 3,7 километра.

"Речь идет о 3,7-километровой насыпи от Иманты до аэропорта "Рига", которая в любом случае является частью проекта "Rail Baltica"", - сказал Бришкенс, добавив, что насыпь будет построена для двух путей.

Министр также отметил, что эта инфраструктура "Rail Baltica" может быть использована для того, чтобы сделать возможным поездку от вокзала до аэропорта уже в 2028 году, задолго до того, как "Rail Baltica" достигнет Риги.

"Учитывая, что инфраструктура готова, по крайней мере, эта насыпь, почему бы не проложить широкие рельсы на одном из путей за некоторое время до того, как мы проложим там рельсы "Rail Baltica". С экономической точки зрения это даст пассажирам возможность добираться до аэропорта на поезде за несколько лет до "Rail Baltica"", - сказал Бришкенс.

Министр также отметил, что в этом случае можно будет проложить один путь европейской колеи рядом или объединить два пути.

Он также отметил, что Европейский союз не поддерживает прокладку путей колеи 1520 мм, но в этом случае на участке протяженностью 3,7 км придется на свои средства положить шпалы, крепления и профиль пути. "Если эта программа (...) стоит более 400 миллионов евро, то этот компонент пути составляет менее 1%. Это крайне малая часть общих инвестиций, с которой "Latvijas dzelzceļš", вероятно, сможет справиться самостоятельно", - сказал Бришкенс.

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