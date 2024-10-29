Бришкенс: Министерство сообщения не должно искать деньги на Rail Baltica. Это работа для Минфина

Министр признает, что разработанный его ведомством план весьма амбициозен. Он предполагает, что уже на первой фазе проекта — то есть, до 2030-го года — будет осуществлено как строительство основной трассы, так и ее соединение как минимум с одной станцией в Риге (либо с Центральным вокзалом, либо с Рижским аэропортом). «Это вопрос не только комфорта пассажиров, но и экономической целесообразности.

Если не будет соединения с Ригой, то мы понесем огромные потери», — подчеркнул министр.

По словам Бришкенса, в разработанном его министерством плане постарались сэкономить на всем, чем только можно: «Мы идем на довольно обширную оптимизацию. Инвестиционный объем снижен на 1/3 — до 6,5 млрд, и я считаю, что можно сэкономить еще несколько сотен миллионов. Мы отказались от того, чтобы на первой фазе делать второй путь. Рассматриваются варианты того, как оптимизировать железнодорожные виадуки и звуковые барьеры. Наконец, мы предлагаем построить всего четыре региональные станции, а не столько, сколько было запланирована ранее».

Министр считает, что строительство обеих рижских станций — и на Центральном вокзале, и в Рижском аэропорту — необходимо завершить уже ближайшее время.

В противном случае, оба объекта придется законсервировать, а это стоит немалых денег. Чтобы завершить эти работы, а также связать Рижский аэропорт с Имантой, чтобы пассажиры на электричке могли добираться до центра города, необходимо перераспределение 300 млн из еврофондов. Этот вопрос надо решать вместе с Еврокомиссией, и Бришкенс считает, что убедить еврочиновников в целесообразности такого решения — первоочередная задача.

«Да, финансовые средства нам пока недоступны. И я не волшебник, чтобы принести 4-5 млрд. Сейчас для нас критически важны переговоры в Евросоюзе по бюджету на период с 2028-го по 2034-й гг. Это определит, сколько инвестиций нам будет доступно в будущем. Вместе с коллегами из Эстонии и Литвы мы будет отстаивать приоритеты Rail Baltica».

Но на европейские деньги можно рассчитывать только для строительства основной магистрали. Чтобы присоединить к ней Ригу уже на первой фазе проекта, требуются средства из других источников. «Возможно, это будет частное партнерство: добыть таким образом 500 миллионов вполне реально», — считает Бришкенс.

При этом, подчеркивает министр, его ведомство не должно заниматься поиском денег.

«Министерство сообщения работает над техническим сценарием проекта, а финансовую политику определяет Минфин. Такая модель работает и в Литве, и в Эстонии, и мы тоже должны ее внедрить».