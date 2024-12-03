Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 7. Декабря Завтра: Anta, Antonija, Dzirkstite

Браже: присутствие в Латвии многонациональной бригады НАТО под командованием Канады укрепляет безопасность всей Балтии

© LETA 3 декабря, 2024 08:42

Новости Латвии 0 комментариев

Присутствие в Латвии возглавляемой Канадой многонациональной бригады НАТО укрепляет безопасность всей Балтии и подтверждает важность сил коллективной обороны НАТО, подчеркнула на встрече министров иностранных дел стран Балтии и Канады в Риге министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел, Браже акцентировала внимание на том, что Канада является для Латвии и стран Балтии особо важным союзником и другом и исторически защищала независимость государств. По ее словам, как союзник Латвии по НАТО Канада продолжает вносить важный вклад в нашу безопасность.

В понедельник в Риге Браже приняла министров иностранных дел стран Балтии и Канады, чтобы в формате "3+1" поговорить об укреплении диалога в сферах общих интересов. Это уже третья встреча в таком формате.

В ее фокусе - трансатлантические отношения, ситуация с безопасностью в Европе и мире, война России в Украине, дальнейшая поддержка Украины, сотрудничество с глобальными партнерами, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе.

Во встрече приняли участие министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна и заместитель министра иностранных дел Литвы Эгидиюс Мейлунас.

Министр иностранных дел Латвии отметила, что трансатлантическое сотрудничество является долгосрочным приоритетом и краеугольным камнем внешней политики и политики безопасности Латвии, включая в себя укрепление конкурентоспособности как восточного фланга НАТО, так и трансатлантического региона.

"Латвия обязуется обеспечить всю необходимую инфраструктуру для обеспечения присутствия союзников", - заявила Браже.

Кроме того, Браже подчеркнула, что в Латвии военное присутствие Канады длится с 2017 года. По мнению министра иностранных дел, оно служит мощным элементом сдерживания и обороны и недвусмысленным сигналом решимости Канады защищать каждый сантиметр территории альянса.

Говоря об агрессии России в отношении Украины, министр иностранных дел подчеркнула, что ограничения для России и устойчивая поддержка Украины служат долгосрочным интересам всех трансатлантических партнеров. Она пояснила, что Россия останется долгосрочной угрозой в евроатлантическом пространстве и необходимо сделать все возможное для всеобъемлющего сдерживания России - снижения доходов в ее экономике и, соответственно, ее боевого потенциала.

"Нужно усилить и развернуть более жесткие санкции против России и тех, кто оказывает ей поддержку. Кроме того, необходимо увеличить вложения в собственную безопасность", - призвала Браже.

Министр высоко оценила недавние учения "Resolute warrior 2024", которые позволили убедиться в способности возглавляемой Канадой многонациональной бригады НАТО в Латвии реагировать на угрозу путем стремительного развертывания сил, управления и контроля, а также эффективного сотрудничества между странами-участницами. Это были крупнейшие в Европе учения под руководством Канады за минувшие 30 лет.

Многонациональной бригадой НАТО в Латвии сейчас руководит Канада. В настоящее время в составе бригады более 3500 военнослужащих из 13 стран: Албании, Чехии, Дании, Исландии, Италии, Канады, Латвии, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и Северной Македонии.

На начало 2025 года запланировано присоединение Швеции к многонациональной бригаде, когда в Латвию будут направлены 600 военнослужащих вооруженных сил Швеции. В многонациональной бригаде НАТО в Латвии служат 1886 канадских военнослужащих.

В 2022 году премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время визита в Латвию объявил о продлении миссии в Латвии без срока завершения. 10 июля прошлого года во время своего третьего визита в Латвию Трюдо объявил о вкладе Канады в размере 2,6 млрд канадских долларов в Латвию до 2026 года для увеличения военного присутствия Канады в Латвии и развития инфраструктуры.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 17 реакций
Комментарии (0) 17 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

На пикет в поддержку Грузии в Риге у памятника Свободы собралось около ста человек

Важно 16:50

Важно 0 комментариев

В акции у памятника Свободы в Риге, организованной в субботу грузинами, живущими в Латвии, в поддержку требования грузинского народа на право продвижения к вступлению в ЕС приняли участие около 100 человек, по наблюдениям агентства LETA.

В акции у памятника Свободы в Риге, организованной в субботу грузинами, живущими в Латвии, в поддержку требования грузинского народа на право продвижения к вступлению в ЕС приняли участие около 100 человек, по наблюдениям агентства LETA.

Читать
Загрузка

Мойте руки тщательнее: в Латвии участились кишечные инфекции

Важно 16:32

Важно 0 комментариев

С начала сентября текущего года Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) эпидемиологически расследовал и организовал инфекционно-профилактические и противоэпидемические мероприятия по 26 случаям вспышек острой кишечной инфекции, вызванной норовирусами, сальмонеллами, аденовирусами и другими возбудителями, сообщает SPKC. Население призывают лучше соблюдать гигиену, пишет LSM+.

С начала сентября текущего года Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) эпидемиологически расследовал и организовал инфекционно-профилактические и противоэпидемические мероприятия по 26 случаям вспышек острой кишечной инфекции, вызванной норовирусами, сальмонеллами, аденовирусами и другими возбудителями, сообщает SPKC. Население призывают лучше соблюдать гигиену, пишет LSM+.

Читать

В воскресенье на юго-востоке Латвии ожидается снег; в Риге — без осадков

Важно 16:14

Важно 0 комментариев

Согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в воскресенье, 8 декабря, в Латвии, преимущественно в юго-восточных районах, ожидается снегопад.

Согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в воскресенье, 8 декабря, в Латвии, преимущественно в юго-восточных районах, ожидается снегопад.

Читать

На следующей неделе в Юрмале откроется новый магазин Maxima

Важно 15:53

Важно 0 комментариев

Об открытии нового магазина Maxima XX сообщили представители предприятия Maxima Latvija.

Об открытии нового магазина Maxima XX сообщили представители предприятия Maxima Latvija.

Читать

«Ваш аккаунт не взломали?» — реакция соцсетей на выход Кариньша из правления «Единства»

Важно 15:12

Важно 0 комментариев

Как стало известно вчера, экс-премьер Кришьянис Кариньш решил выйти из состава правления "Единства", так как больше не поддерживает политику этой партии. О своем решении он сообщил в соцсети "Х".

Как стало известно вчера, экс-премьер Кришьянис Кариньш решил выйти из состава правления "Единства", так как больше не поддерживает политику этой партии. О своем решении он сообщил в соцсети "Х".

Читать

Чемодан, вокзал… Куда дальше? Латвия отказала в убежище сотруднику одного из российских банков

Новости Латвии 14:58

Новости Латвии 0 комментариев

Соискатель убежища утверждал, что на родине подвергался дискриминирующему преследованию по политическим мотивам. Об отказе свидетельствует общедоступный приговор суда, сообщает агентство LETA.

Соискатель убежища утверждал, что на родине подвергался дискриминирующему преследованию по политическим мотивам. Об отказе свидетельствует общедоступный приговор суда, сообщает агентство LETA.

Читать

Дрон-ракета «Пекло»: что известно о новом украинском оружии

Мир 14:30

Мир 0 комментариев

На украинский День Вооруженных сил Киев представил новую разработку: так называемый «дрон-ракета» или реактивный беспилотник под названием «Пекло». До этого о разработке этого оружия ничего не было известно.

На украинский День Вооруженных сил Киев представил новую разработку: так называемый «дрон-ракета» или реактивный беспилотник под названием «Пекло». До этого о разработке этого оружия ничего не было известно.

Читать