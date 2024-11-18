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Боже, благослови Латвию: в честь Дня независимости в Риге прошёл военный парад. ФОТО, ВИДЕО

Редакция PRESS 18 ноября, 2024 13:48

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В 13:30 в Риге на набережной 11 ноября начался военный парад, посвященный 106-ой годовщине провозглашения Латвии.

В параде принимают участие примерно 1500 военнослужащих, земессаргов, полицейских, пограничников, пожарных-спасателей и яунсаргов, сообщили агентству ЛЕТА Национальные вооруженные силы (НВС).

Командует парадом впервые в истории латвийского государства женщина - полковник Антонина Блёдоне. Парад принимают верховный главнокомандующий НВС, президент Латвии Эдгар Ринкевич, министр обороны Андрис Спрудс и командующий НВС генерал-лейтенант Леонид Калниньш.

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В своей речи перед собравшимися президент Латвии Эдгарс Ринкевич поблагодарил всех, кто защищает Латвию - пожарных, спасателей, пограничников и, конечно, военных.

После торжественной речи Ринкевича был дан 21 залп. И парад начался.

В параде также принимают участие солдаты союзников из Албании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Литвы, Польши, Словакии, Словении, США, Черногории, Чехии и Эстонии, с которыми латвийские солдаты ежедневно бок о бок выполняют задачи в международных операциях и приобретают навыки и умения на военных учениях в Латвии и за рубежом. В этом году в третий раз в параде примет участие и группа с украинским флагом.

Кроме того, в параде примут участие подразделения Государственной пограничной охраны, Государственной полиции, Государственной пожарно-спасательной службы, Профессиональной средней школы имени полковника Оскара Калпакса и Яунсардзе.

Пехотные части парада в сопровождении военных оркестров пройдут по улицам Калькю, Бривибас, Бруниниеку до улицы Сканстес.

Парад завершится демонстрацией оружия, техники и транспортных средств вооруженных сил Латвии и союзников. Впервые под государственным флагом поднимутся два латвийских вертолета "UH-60M Black Hawk", к которым присоединятся три американских вертолета "UH60 Black Hawk" и два "CH47 Chinook", а также два канадских "CH146 Griffon".

Три самолета "Ан-2" покажут дым в цветах латвийского флага, а национальная авиакомпания "airBaltic" совершит перелет на самолете "Airbus A220-300", выкрашенном в цвета латвийского флага. Во время парада также пролетят четыре самолета "Eurofighter" в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии.

На параде представлен широкий спектр военной техники латвийских вооруженных сил, демонстрирующий обороноспособность и модернизацию армии.

Также будут представлены беспилотные летательные аппараты (БПЛА), способные вести наблюдение в светлое и темное время суток и корректировать огонь артиллерии, и системы противотанкового вооружения большой дальности, повышающие оборонительные возможности.

Помимо латвийской техники, на параде будет представлена бронетехника стран-союзников.

С 11 до 16 часов в Рижском пассажирском порту проходит выставка военной техники, в том числе кораблей. Корабли не будут открыты для посещения.

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