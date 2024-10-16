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Боязнь памятников – это болезнь! На Ратушной площади прошёл пикет РСЛ. ФОТО, ВИДЕО

Редакция PRESS 16 октября, 2024 15:45

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Во время заседания Рижской думы, на котором решалась судьба некоторых памятников, перед зданием думы на Ратушной площади собрались протестующие. Пикет организовал Русский союз Латвии (РСЛ). 

Собравшиеся держали в руках плакаты и скандировали «Позор!». На плакатах были следующие надписи: 
"Наша память крепче камня – попробуй разрушить", "Дума должна строить, а не разрушать", "Нам не все равно!" "Русский союз Латвии предупреждает. Боязнь памятников – это болезнь!" и другие.

Митинг выдался немногочисленным. Присутствовало всего несколько десятков человек. К собравшимся вышли представители Рижской думы, которые под крики толпы пытались объяснить, что Латвия теперь находится в Европе, а не в России.

Несмотря на протесты Совета по памятникам, все те памятники, демонтаж которых обсуждается сегодня на повестке дня, кроме одного, планируется перенести на огороженную территорию на улицу Вароня (возле Братского кладбища). По словам вице-мэра Риги Ратниекса - это будет политическое решение.

Рижская дума сегодня исключила из повестки дня вопрос о демонтаже памятника погибшим в 1701 году русским воинам на Луцавсале, сообщает LETA. Выяснилось, что рядом с памятником есть солдатские могилы, которые необходимо исследовать.

Дума на заседании 16 октября должна вынести решение о демонтаже и переносе памятника российскому полководцу Михаилу Андреасу Барклаю де Толли и ряда других памятников. Речь о демонтаже памятника писателю Андрею Упитису у Дома конгрессов и о переносе памятника писателю Судрабу Эджусу из парка Кронвальда и с кладбища Райниса.

Предыдущий пикет против демонтажа памятника Барклаю де Толли, подаренного Риге меценатом Евгением Гомбергом, состоялся 13 октября у монумента, расположенного на Эспланаде, и был малочисленным: в акции приняло участие около 30 человек.

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