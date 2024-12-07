«Боятся сказать хозяину». Соцсети возмущены вялой реакцией МИД на русский язык посольства США

«Как уже выражалось ранее, МИД заявляет, что государственным (официальным) языком Латвии является латышский. Об этом проинформированы все иностранные дипломаты, аккредитованные в Латвии. В министерстве уже заявили, что желательно, чтобы иностранные дипломаты при общении с латвийским обществом предпочитали общаться на государственном языке», - написали в министерстве.

Это только еще больше разозлило недовольных.

@Iaukutante пишет: Как вяло и бессильно Боятся сказать своему хозяину , что он нарушает законы нашей страны?

«Невероятно, что МИД публикует такие беззубые заявления. «Желательно»… Что желательно? А что такое «государственный (официальный) язык»? А какой неофициальный? Русский?», - негодует в комментариях публицистка Элита Вейдемане.

«Желательно...вы Сатверсме читали!? В Латвии один государственный язык – латышский! Если сотрудники посольства им не владеют, то следует предоставить услуги переводчика, а не использовать для общения русский, что, особенно сегодня, означает поддержку страны, практикующей терроризм!!!», - возмущается другой пользователь.

«Можно подумать, что посольство США ничего не знает об исторических отношениях Латвии с Россией. Ничего не чувствует, каково сейчас, когда русские опять убивают, отношение латышей ко всему русскому, русскому языку. Ждать информации об очередном пакте...? Где нота?», - недоумевает третий.

Как сообщалось, посольство США в Латвии открыло в соцсети Telegram страничку на русском языке. С приветственной речью по-русски выступил американский посол Кристофер Т. Робинсон, что заметно расстроило часть латвийского общества.