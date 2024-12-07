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«Боятся сказать хозяину». Соцсети возмущены вялой реакцией МИД на русский язык посольства США

Редакция PRESS 7 декабря, 2024 09:36

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Как уже сообщал Press.lv, МИД Латвии отозвался на гнев в социальных сетях по поводу использования русского языка посольством США в Латвии: 

«Как уже выражалось ранее, МИД заявляет, что государственным (официальным) языком Латвии является латышский. Об этом проинформированы все иностранные дипломаты, аккредитованные в Латвии. В министерстве уже заявили, что желательно, чтобы иностранные дипломаты при общении с латвийским обществом предпочитали общаться на государственном языке», - написали в министерстве.

Это только еще больше разозлило недовольных.

@Iaukutante пишет: Как вяло и бессильно Боятся сказать своему хозяину , что он нарушает законы нашей страны?

«Невероятно, что МИД публикует такие беззубые заявления. «Желательно»… Что желательно? А что такое «государственный (официальный) язык»? А какой неофициальный? Русский?», - негодует в комментариях публицистка Элита Вейдемане.

«Желательно...вы Сатверсме читали!? В Латвии один государственный язык – латышский! Если сотрудники посольства им не владеют, то следует предоставить услуги переводчика, а не использовать для общения русский, что, особенно сегодня, означает поддержку страны, практикующей терроризм!!!», - возмущается другой пользователь.

«Можно подумать, что посольство США ничего не знает об исторических отношениях Латвии с Россией. Ничего не чувствует, каково сейчас, когда русские опять убивают, отношение латышей ко всему русскому, русскому языку. Ждать информации об очередном пакте...? Где нота?», - недоумевает третий.

Как сообщалось, посольство США в Латвии открыло в соцсети Telegram страничку на русском языке. С приветственной речью по-русски выступил американский посол Кристофер Т. Робинсон, что заметно расстроило часть латвийского общества.

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