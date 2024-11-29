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«Боятся межнациональных конфликтов»: эксперт рассказал, почему скандинавы не едут в Латвию

© LETA 29 ноября, 2024 08:30

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В Латвию возвращаются туристы из Германии и Нидерландов, которые являются ключевыми рынками латвийского сельского туризма, заявила в интервью агентству LETA президент Латвийской ассоциации сельского туризма Lauku ceļotājs Аснате Зиемеле.

По словам Зиемеле, туристическая отрасль Латвии по-прежнему страдает из-за войны России против Украины. Она подчеркнула, что вернуть туристов из Германии было особенно сложно. «Для них тема войны крайне сложна, и они относятся к ней с большой осторожностью», - отметила она.

Зиемеле прогнозирует, что вернуть туристов из скандинавских стран будет еще сложнее. «Общаясь с коллегами из Скандинавии, я поняла, что чем ближе рынок, тем больше они боятся», - подчеркнула глава Lauku ceļotājs.

«Скандинавы прекрасно понимают, где находятся Украина и зона боевых действий, где мы, но они действительно опасаются. Их беспокоит не только наше соседство с Россией, но и то, что у нас "двухобщинная страна"», - заявила Зиемеле, добавив, что в Скандинавии другая ситуация и опыт, из-за чего потенциальные межнациональные конфликты воспринимаются очень серьезно.

Она отметила, что, по мнению скандинавов, ситуация в Латвии не кажется столь однозначно мирной, и межнациональные конфликты могут вспыхнуть в любой момент.

В качестве исключения на скандинавском туристическом рынке Зиемеле выделила туристов из Финляндии, которые продолжают приезжать в Латвию.

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