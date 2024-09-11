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Борется с памятниками, а про ремонты школ забыл? Чекушин обвиняет Ратниекса в бездействии (2)

Редакция PRESS 11 сентября, 2024 14:45

Новости Латвии 2 комментариев

Депутат Рижской думы Константин Чекушин, как отец двух школьниц и участник комитета Рижской думы по социальным вопросам, решил выяснить, как в Риге организован процесс ремонта школ. Есть ли какая-то очередь и как она формируется? Но оказалось, что порядка в этом вопросе нет. А между тем, данная область находится в ведении вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса (Нацблок), чье имя сейчас часто упоминается в СМИ в связи с его острым желанием снести памятник Барклаю-де-Толли.

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"Так выглядит потолок в актовом зале исторического здания 40-й школы. После посещения родительского собрания написал запрос в департамент по вопросам городской недвижимости.
Подобных запросов уже написано много и по другим школам, детским садам Риги. Проблема с ремонтами в муниципальных заведениях как всегда системная. Понятно, что денег отремонтировать всё и сразу нет. Но должны быть прозрачные критерии, всем понятная очередь, т.е. вменяемый процесс.

Про наличие такого процесса я спросил ещё 22 мая этого года. И если бы такой процесс существовал, то не было бы сложностей с ответом. Однако, нарушая закон, департамент мне ничего не ответил до сих пор. Таким образом, я могу утверждать, что на сегодня ремонты назначаются волюнтаристски. К начальству "на поклон" ходят многие, но везёт не всем. Скорее всего везёт тем, у кого есть знакомства. Это кумовство чистой воды и так быть не должно. Буду дожимать департамент, чтобы предоставляли конкретную очередь и каждый директор каждой школы, детского сада или другого муниципального здания знал на что и когда ему рассчитывать", - написал депутат.

Чекушин заявил, что над процессом стоит вице-мэр Эдвардс Ратниекс, который входит в два комитета - Комитет городской недвижимости и Комитет по финансовым и административным делам, а одной из его компетенций является надзор за реформой школ, введение мер энергоэффективности в учебных заведениях и стратегическое курирование работы Департамента имущества Рижской думы.

В начале 2024 года Ратниекс на пресс-конференции по бюджету Рижской думы сообщил, что в столице в этом году будет отремонтировано 20 школ. Кроме того выделены миллионы на строительство новой школы (в Межапарке) и детского сада (район Сканстес).

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Комментарии (2) 13 реакций
Комментарии (2) 13 реакций
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