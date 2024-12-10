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Борьба с недобросовестными мигрантами: установлены более строгие требования для иностранной рабочей силы

© Lsm.lv 10 декабря, 2024 17:42

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Правительство в целях борьбы с недобросовестным использованием системы по привлечению иностранной рабочей силы установило более строгие требования в этой сфере, сообщает Министерство экономики. В правила КМ «О трудоустройстве иностранцев», действующие с 2014 года, внесены коррекции, сообщает LSM+.

При действовавшем до сих пор регулировании обнаруживалось всё больше случаев, когда латвийский работодатель уже заведомо планирует отправить приглашенных им граждан третьих стран для оказания услуг в другую страну ЕС, вовсе не планируя трудоустраивать этих людей в Латвии, а также не рассматривая возможности трудоустройства местной рабочей силы, сообщает министерство. В результате возрастает число запрашиваемых виз и видов на жительство с недобросовестной целью — использовать латвийскую иммиграционную систему, чтобы ввезенных из-за границы работников переправить в другие страны альянса.

Одновременно вводятся в заблуждение о наличии вакансий местные соискатели (работодатель обязан разместить объявление публично, через Госагентство занятости (NVA) — ведь только если он не найдет латвийских работников, ему разрешено ввезти иностранцев). Это продлевает латвийцам поиски работы.

Новые нормы более точно определяют порядок сотрудничества между работодателями и Госагентством занятости.  Впредь работодателю, сообщившему NVA о вакансии, нужно будет с агентством сотрудничать: обосновывать заявленное число вакансий, оценивать предлагаемых агентством кандидатов и в случае отказа соискателям в принятии на работу аргументировать перед NVA этот отказ.

Одновременно новая редакция правил предусматривает в случаях, когда NVA принимает решение — позволить ввоз иностранцев или отказать, право для работодателя получить заключение NVA. В течение месяца со дня получения заключения работодатель имеет право подать в Управление гражданства и миграции (УДГМ) приглашение для получения визы или вызов для запроса ВНЖ.

Предусмотрены и другие изменения, в том числе уточнен порядок оспаривания решений NVA. 

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