Бонусы на Службе гособороны: добровольцам будут оплачивать и заочное обучение в вузе

Изменения в правилах Кабинета министров "Порядок финансирования высших учебных заведений и колледжей из средств государственного бюджета" предусматривают выделить базовое финансирование из средств государственного бюджета на заочное обучение гражданам Латвии, добровольно подавшим заявку на прохождение СГО и завершившим ее, если эти лица соответствуют правилам приема в вуз и на учебную программу.

Сейчас государство финансирует обучение по программам полного времени, а также заочное обучение по учебным программам тематической группы "образование" и подготовку специалистов по учебным программам консорциума "Академия внутренней безопасности" Рижского университета им. Страдиньша и Латвийского университета.

В Министерстве образования и науки (МОН) пояснили, что в процессе приема в вузы и колледжи в 2024/2025 академическом году в отдельных вузах были выявлены сложности при приеме на образовательные программы неполного времени граждан, окончивших СГО.

Изучив процесс приема в вузы и колледжи в 2024/2025 академическом году и тенденции в связи с приемом граждан, окончивших СГО, в МОН пришли к выводу, что необходимо выделить государственное финансирование гражданам Латвии, добровольно подавшим заявку и прошедшим СГО, в том числе на обучение на заочных программах.

Как сообщалось, 51 из 245 завершивших СГО первого призыва молодых людей выбрали финансируемое государством очное обучение в высших учебных заведениях.

Министерство обороны сообщило, что наибольший интерес наблюдается к Рижскому техническому университету, где обучаются 18 отслуживших СГО молодых людей, и Латвийскому университету, где обучение по различным программам получают 15 молодых людей.

Окончившие СГО молодые люди также учатся в Рижском университете им. Страдыньша, в Латвийском университете бионаук и технологий, в Даугавпилсском медицинском колледже, в Даугавпилсском университете, в Латвийской академии культуры, в Резекненской академии технологий и Вентспилсской высшей школе. Трое продолжают военную карьеру в качестве офицеров, обучаясь в Латвийской национальной академии обороны.

На этапе подачи заявок в июле и августе в вузы и колледжи страны поступило в общей сложности более 100 заявок от военнослужащих, прошедших СГО.