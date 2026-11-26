В самоуправлении пояснили, что цель нового документа — снизить административную нагрузку на предпринимателей, упростить процедуру получения разрешений и обеспечить большую гибкость при обустройстве торговых мест. Проект правил разработан с учетом поправок к правилам Кабинета министров, упрощающих требования к уличным торговцам. Предпринимателей и жителей призывают высказать свое мнение о разработанном проекте до 7 декабря. Планируется, что новый порядок вступит в силу в 2027 году.
Предполагается, что для торговли на частной и государственной территории разрешение самоуправления больше не потребуется. О месте, дате и времени торговли необходимо будет письменно проинформировать самоуправление не менее чем за пять рабочих дней.
Также потребуется подавать меньше документов. Больше не нужно будет прилагать подтверждение регистрации кассового аппарата или квитанций в Службе государственных доходов (СГД).
В самоуправлении обещают, что заявки на торговлю будут рассматриваться быстрее. Заявки на уличную торговлю будут рассматривать в течение пяти рабочих дней, а на работу открытых кафе — десяти рабочих дней.
При этом увеличится срок действия разрешений. На оборудованных самоуправлением торговых местах разрешения будут выдавать на шесть месяцев. В настоящее время они выдаются на срок до трех месяцев.
Отдельный порядок будет установлен и для аппаратов самообслуживания. Разрешение будет действовать в течение всего срока договора аренды земли, который обычно составляет пять лет. Внешний вид и расположение оборудования будут оцениваться до заключения договора аренды, поэтому повторное согласование не потребуется.
Подать заявку на получение разрешения можно будет в электронном виде, заполнив электронную форму на портале Latvija.gov.lv или подав заявление через портал e-Rīga.
При осуществлении торговли на принадлежащей самоуправлению земле по-прежнему необходимо будет получать разрешение и платить за использование территории.
В новых правилах больше не будут подробно регламентироваться технические параметры торговых мест. Вместо этого предусмотрены общие требования, которые обеспечат соответствие торговых мест стандартам качества городской среды, их визуальную гармонию с окружающей обстановкой и беспрепятственное передвижение пешеходов.
Таким образом, предприниматели получат больше свободы в выборе наиболее подходящих для конкретного места решений, при этом сохранятся требования к благоустроенной и качественной городской среде.
В соответствии с поправками к правилам Кабинета министров новое регулирование больше не предусматривает отдельных ограничений на время работы открытых кафе и использование звукоусиливающего оборудования. В самоуправлении отмечают, что его полномочия по регулированию уличной торговли в этой сфере были сокращены. В дальнейшем оно сможет устанавливать обязанности, связанные с уборкой территории во время торговли и после ее завершения.
В настоящее время в нескольких микрорайонах Риги действуют ограничения на время работы открытых кафе, расположенных рядом с жилыми домами. Например, в центре города, Тейке и Агенскалнсе они могут работать до 23:00, а в ряде других микрорайонов — до 22:00. Хотя в новом регулировании отдельные ограничения больше не будут предусмотрены, предпринимателям по-прежнему придется соблюдать требования общественного порядка.
Новый порядок предусматривает, что террасы открытых кафе, расположенные на муниципальной земле, нельзя будет оставлять неиспользуемыми в зимний сезон. Предприниматели смогут продолжать работу террас и зимой, причем с 1 ноября по 31 марта плата за использование муниципальной земли будет снижена.
Если терраса зимой не будет использоваться, ее придется демонтировать до начала следующего сезона.
Действующий муниципальный сбор за уличную торговлю заменят платой за использование территории самоуправления. Ее размер не изменится и по-прежнему будет зависеть от вида продаваемых товаров. При расчете платы для открытых кафе также будут учитываться продолжительность их работы и микрорайон.
Для открытых кафе предусмотрены две скидки. Скидка в размере 10% будет предоставляться при единовременной оплате всего периода работы продолжительностью не менее 120 дней, а скидка в размере 50% — после длительных ремонтных работ на улице.
С 1 марта 2027 года торговлю в рижских парках, скверах и садах, в том числе в Межапарке, будет согласовывать Департамент жилья и окружающей среды Рижского самоуправления. В настоящее время этим занимается предприятие Rīgas meži.
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