В самоуправлении обещают, что заявки на торговлю будут рассматриваться быстрее. Заявки на уличную торговлю будут рассматривать в течение пяти рабочих дней, а на работу открытых кафе — десяти рабочих дней.

При этом увеличится срок действия разрешений. На оборудованных самоуправлением торговых местах разрешения будут выдавать на шесть месяцев. В настоящее время они выдаются на срок до трех месяцев.

Отдельный порядок будет установлен и для аппаратов самообслуживания. Разрешение будет действовать в течение всего срока договора аренды земли, который обычно составляет пять лет. Внешний вид и расположение оборудования будут оцениваться до заключения договора аренды, поэтому повторное согласование не потребуется.