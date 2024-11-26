«Большая семерка» осудила ядерную риторику РФ как безответственную

"Мы никогда не потерпим угроз применения ядерного оружия, не говоря уже о любом использовании ядерного оружия Россией в контексте ее агрессивной войны против Украины", - подчеркивается в документе.

Страны также выразили "глубочайшую обеспокоенность применением Россией химического оружия" и "средств подавления беспорядков" на фронте в Украине. "Использование такого оружия в качестве метода ведения войны является грубым нарушением Конвенции о запрещении химического оружия", - указали в G7, призвав ОЗХО расследовать инциденты.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) ранее обнаружила следы слезоточивого газа в пробах из Днепропетровской области.