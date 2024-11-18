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Богаче живут те страны, где в обществе царит дух взаимного доверия: на что в праздничной речи нам намекает Кирсис

Редакция PRESS 18 ноября, 2024 14:15

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Ноябрь - особенный месяц для Латвии: в нем происходили бои, были одержаны победы и родилась наша страна, основателям которой мы навеки благодарны за нашу Латвию, заявил мэр Риги Вилнис Кирсис на торжественном заседании Рижской думы.

Кирсис отметил, что в этом году в ноябре внимание рижан и гостей города на улицах привлекал лозунг, изначально придуманный Национальными вооруженными силами (НВС) и Земессардзе и теперь уже широко укоренившийся в обществе: "Моя Латвия - моя ответственность".

"Он емко символизирует самое главное: каждый по отдельности и все вместе мы создаем нашу Латвию", - подчеркнул мэр Риги.

Мэр напомнил, что уже 20 лет Латвия является полноправным членом НАТО и Евросоюза. Это все более ощутимо отражается в том числе в мышлении и поведении людей.

Кирсис подчеркнул, что богаче живут те страны, где в обществе царит дух взаимного доверия. Страны, в которых нет преувеличенного контроля и непропорциональной бюрократии, препятствующих оперативному и качественному общению городской думы с жителями. "Сложности есть и всегда будут, но, столкнувшись с ними, призываю думать, что мы можем сделать. Не искать причины, которые мешают, а взамен этого искать способы сделать шаг вперед, подумать по-другому, найти решение", - сказал мэр Риги.

В своей речи мэр Риги также отчитался о проделанной работе.

Он рассказал, что в этом году в Риге проведены крупнейшие работы по ремонту улиц в истории. Отремонтировано 600 тысяч квадратных метров дорожного покрытия - в семь раз больше, чем в прошлом году. Это было достигнуто благодаря тесному сотрудничеству Рижской думы с правительством и совместному поиску средств как в собственных ресурсах, так и в фондах Европейского союза. "Мы доказали, что тщательное планирование и аккуратная работа приносят плоды", - отметил градоначальник.

"Мы обещали, что исторический центр Риги будет свободен от транзита грузового автомобиля, и последовательно выполняем обещание: полным ходом продолжается строительство нового путепровода с улицы Твайка на Кундзиньсалу, который вместе с Восточной магистралью и путепроводом Даудерсалы станет частью Рижской внутренней окружной дороги и позволит сделать центр города более удобным для людей", - сказал мэр Риги.

Он напомнил, что в конце июля Латвию затронула сильнейшая в истории летняя буря, которая нанесла огромный ущерб Юрмале и и причинила значительные разрушения Риге. Мэр Риги похвалил работу городских служб в сфере гражданской обороны.

Кроме того, Кирсис ознакомил присутствующих с планом спортивных и культурных мероприятий столицы в следующем году.

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