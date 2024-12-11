Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 11. Декабря Завтра: Valdemars, Valdis, Voldemars

Bloomberg: Россия подтолкнула Асада к бегству из Сирии

© Deutsche Welle 11 декабря, 2024 15:20

Мир 0 комментариев

После того как стало очевидно, что режим Асада не сможет противостоять наступлению повстанцев, Россия убедила его покинуть Сирию, пишет агентство Bloomberg. Бегство организовали российские спецслужбы.

Власти России после начала наступления вооруженных группировок в Сирии убедили президента Башара Асада в том, что он потерпит поражение, и предложили ему и его семье возможность безопасно эвакуироваться, если он немедленно покинет страну, пишет в среду, 11 декабря, агентство Bloomberg со ссылкой на три осведомленных источника. Тем самым Асаду предлагалось избежать судьбы свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи, жестоко убитого повстанцами в 2011 году, указывает агентство.

По данным Bloomberg, после того как Асад согласился бежать из Сирии, его эвакуацию организовали агенты российских спецслужб. В ночь на 8 декабря они вывезли свергнутого президента через российскую авиабазу в Сирии за несколько часов до того, как повстанцы вошли в Дамаск и заявили о своей победе в продолжавшемся почти 14 лет конфликте. Транспондер самолета с Асадом вскоре после вылета был отключен, чтобы избежать отслеживания, заявил один из собеседников агентства.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Это коварный бюджет и перспективы не радужные: экс-премьер Кучинскис предрекает нам тёмные времена

Латышские СМИ 20:46

Латышские СМИ 0 комментариев

Госбюджет принят, но горечь осталась – скорее всего именно так можно описать проделанную правительством и коалицией работу, которая завершилась с принятием нормативов по бюджету в Сейме, пишет на pietiek.com депутат и экс-премьер Латвии Марис Кучинскис.

Госбюджет принят, но горечь осталась – скорее всего именно так можно описать проделанную правительством и коалицией работу, которая завершилась с принятием нормативов по бюджету в Сейме, пишет на pietiek.com депутат и экс-премьер Латвии Марис Кучинскис.

Читать
Загрузка

В Латвию залетел российский самолет — почему не сбили: латвийцы в шоке

Важно 20:35

Важно 0 комментариев

Сегодня днем, 11 декабря, на территорию Латвии залетел самолет МЧС России. Об этом написала в Фейсбуке жительница ЛР и поделилась снимком с Fligtradar24.

Сегодня днем, 11 декабря, на территорию Латвии залетел самолет МЧС России. Об этом написала в Фейсбуке жительница ЛР и поделилась снимком с Fligtradar24.

Читать

Латышский так и не выучили: таксистов хотят контролировать ещё жёстче

Важно 20:12

Важно 0 комментариев

Доступность услуг такси может быть разной для разных групп общества и видов инвалидности, но необходимо значительно улучшить приспособление транспортных средств, обучать водителей и способствовать эмпатии, не забывая при этом о культуре безопасного вождения, чтобы пассажиры с инвалидностью и родители с маленькими детьми могли в полной мере пользоваться услугами такси, считают в бюро омбудсмена.

Доступность услуг такси может быть разной для разных групп общества и видов инвалидности, но необходимо значительно улучшить приспособление транспортных средств, обучать водителей и способствовать эмпатии, не забывая при этом о культуре безопасного вождения, чтобы пассажиры с инвалидностью и родители с маленькими детьми могли в полной мере пользоваться услугами такси, считают в бюро омбудсмена.

Читать

«Умное управление»: как вышло, что сотни тысяч латвийцев не получали официальных уведомлений

Важно 20:00

Важно 0 комментариев

Этот вопиющий случай всколыхнул общество Латвии. Вот что пишет в соцсети Х Гунтарс Индриксонс: Это космос!!! Более 50%с  апреля не получили уведомлений. Более 120 000 не получили уведомлений. Это возмутительно! А ответственный за это орган просто опустил глаза и сказал, что это просто проблема пользователей, мы отправили письмо весной.

Этот вопиющий случай всколыхнул общество Латвии. Вот что пишет в соцсети Х Гунтарс Индриксонс: Это космос!!! Более 50%с  апреля не получили уведомлений. Более 120 000 не получили уведомлений. Это возмутительно! А ответственный за это орган просто опустил глаза и сказал, что это просто проблема пользователей, мы отправили письмо весной.

Читать

Детский сад: министры, взявшись за руки, спели песенку и зажгли ёлочку. ВИДЕО

Для настроения 19:40

Для настроения 0 комментариев

В соцсетях делятся роликом телеканала TV3, в котором можно наблюдать, как в здании Сейма прошло зажжение огней на новогодней ёлке. Министры взявшись за руки и покачиваясь поют рождественскую песню.

В соцсетях делятся роликом телеканала TV3, в котором можно наблюдать, как в здании Сейма прошло зажжение огней на новогодней ёлке. Министры взявшись за руки и покачиваясь поют рождественскую песню.

Читать

Дыхание Севера: в четверг усилится ветер и пойдёт снег

Новости Латвии 19:25

Новости Латвии 0 комментариев

В ночь на четверг в Латвии осадков не ожидается, а облачность будет небольшая, прогнозируют синоптики.

В ночь на четверг в Латвии осадков не ожидается, а облачность будет небольшая, прогнозируют синоптики.

Читать

Обойдёмся без Шенгена? Латвийцы — о восстановлении погранконтроля внутри ЕС

Важно 18:57

Важно 0 комментариев

Почти половина (48%) жителей Латвии полностью или частично поддерживают восстановление пограничного контроля на внутренних границах стран Евросоюза (ЕС), свидетельствуют данные опроса, проведенного Norstat по заказу LSM.lv в ноябре.

Почти половина (48%) жителей Латвии полностью или частично поддерживают восстановление пограничного контроля на внутренних границах стран Евросоюза (ЕС), свидетельствуют данные опроса, проведенного Norstat по заказу LSM.lv в ноябре.

Читать