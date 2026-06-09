Благодаря пожертвованию благотворительного фонда «Zīļuks» в размере 28 976,80 евро в Яунгулбене появится новая детская площадка

Площадка будет расположена в «Vīgriezes» (Яунгулбене). Два года назад фонд уже подарил детскую площадку посёлку Лизумс — это второе пожертвование Гулбенскому краю.

Председатель правления SIA “Latvijas Tirgotāju savienība” (LaTS) Раймондс Окманис подчёркивает, что главная цель фонда — не разовое пожертвование, а долгосрочные инвестиции в местные сообщества, где они приносят наибольшую общественную пользу.

«Мы всегда стремимся к тому, чтобы пожертвование служило как можно более широкому кругу людей и на протяжении многих лет. Детская площадка — это не просто объект инфраструктуры, это место встречи семей, формирования сообщества и безопасного досуга детей. Именно поэтому фонд выбирает проекты, создающие долгосрочную общественную ценность», — говорит Р. Окманис.

По его словам, Гулбенский край выбран не случайно. Фонд давно сотрудничает с муниципалитетами и местными сообществами, где видны инициатива и готовность поддерживать созданную инфраструктуру и после завершения проекта. Такой подход позволяет сделать пожертвование долгосрочной инвестицией, а не разовой акцией.

Благотворительный фонд «Zīļuks» был основан в 2015 году с целью развития меценатства в Латвии и поддержки общественно полезных инициатив. Это независимая неправительственная организация со статусом общественной пользы, самостоятельно определяющая приоритеты своей деятельности. Основные направления работы фонда — «Дети и семья», «Культура, искусство и образование» и «Спорт и здоровье». Наиболее заметные проекты связаны со строительством детских игровых площадок в городах и посёлках Латвии.

За годы работы фонд помог создать площадки в Вайньоде, Лизумсе, Валле, Яункалснаве, Даугавпилсе, Бирзгале, Гауйене, Цесисе и других местах, последовательно инвестируя в регионы и укрепляя местную среду для семей с детьми.

Р. Окманис подчёркивает, что при выборе проектов ключевое значение имеют устойчивость и общественный эффект:

«Мы оцениваем проекты не по географии. Главное — сколько людей получат пользу от вложений и насколько долгосрочным будет эффект. Активное участие муниципалитета и местного сообщества является важным аргументом в пользу предоставления пожертвования».

В отличие от индивидуальной помощи, детская площадка будет служить сотням детей на протяжении многих лет. Она станет местом встречи семей, будет способствовать физической активности детей и повышать качество жизни в регионе.

Фонд подчёркивает, что дружественная детям среда — это инвестиция в будущее, поскольку благоустроенное общественное пространство укрепляет местное сообщество и создаёт позитивную среду для семей.

SIA “LaTS” была основана в 2007 году с целью объединить малых и средних продовольственных ритейлеров Латвии, снизить издержки и повысить их конкурентоспособность. В настоящее время сеть объединяет около 270 предприятий и более 700 торговых точек по всей стране