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Инвесторы интересуются акциями LMT и Tet?

Редакция PRESS 28 ноября, 2024 16:15

Бизнес 0 комментариев

В очень запутанной истории о дальнейшей судьбе гигантов телекоммуникационного рынка Латвии – . Помощь пришла со стороны латвийской фондовой биржи Nasdaq Riga. Решение подразумевает под собой вариант, который может дать серьезный импульс экономике Латвии.

На «Завтрак инвесторов», который проходил в стенах Nasdaq Riga, были приглашены финансовые эксперты, представители пенсионных фондов и латвийские инвесторы. Главной темой неформальной дискуссии, как сообщает агентство LETA, стала дальнейшая судьба крупнейших телекоммуникационных компаний Латвии, которые напрямую или опосредованно принадлежат государству.

В настоящий момент одними из лидеров рынка связи Латвии являются LMT, Tet и ГАО «Латвийский государственный центр радио и телевидения» (LVRTC). На мероприятии были представлены стратегические перспективы Латвии в развитии рынка телекоммуникаций. Среди наиболее важных задач были определены: централизация критически важной инфраструктуры, снятие ограничений на экспорт ИКТ-услуг, обеспечение защиты и внедрение инноваций, а также повышение стоимости компаний и их котировка на бирже.

Сегодня значительная часть средств латвийских инвесторов, таких как пенсионные фонды, уходит за рубеж. Эти деньги инвестируются в иностранные компании, зачастую оставляя латвийскую экономику без значительной финансовой подпитки. Выход на биржу крупных латвийских госпредприятий может изменить эту ситуацию.

“Привлечение крупных и сильных компаний на рынок капитала имеет огромное значение, – отметила председатель правления Nasdaq Riga Лиене Дубава. – Это именно тот путь, который позволяет государственным и муниципальным предприятиям расти и развиваться. Также подобное решение предоставляет компаниям возможность еще больше улучшить корпоративное управление, инвесторам — вкладывать средства и увеличивать свое благосостояние, а также благосостояние всей страны, а государству — развивать конкурентоспособные, быстро растущие компании, которые создадут больше рабочих мест и будут платить больше налогов. Выход таких сильных государственных компаний на биржу — это способ сделать страну более устойчивой и безопасной».

Рассуждая о дальнейших путях развития отрасли, председатель правления LVRTC Гиртс Озолс особо отметил, что для более эффективной деятельности и использования государственных ресурсов было бы разумно выделить критическую инфраструктуру ИКТ, которой тем или иным способом занимаются LMT, Tet и LVRTC, в отдельную структуру. Подобное решение могло бы позитивно сказаться на рынке и способствовать усилению конкуренции, аналогично тому, как это происходит в сегментах электроэнергии и газа.

О другой, не менее значительной тенденции рассказал член правления, вице-президент LMT по финансовым вопросам Алфс Яневиц. «С развитием технологий связи в глобальном масштабе телекоммуникационная отрасль переживает переход от telco к techco, – рассказывает Алфс Яневиц. – То есть движение идет от базовых услуг, таких как голосовые звонки, текстовые сообщения и передача данных, к услугам интернета вещей, созданию умных городов, интеллектуальному мониторингу трафика, сотрудничеству в области обороны и многому другому. В этом направлении работает и LMT, чьи планы роста основаны на получении дополнительного дохода от новых направлений бизнеса. Если акционеры поддержат эту стратегию, то к 2031 году доля инноваций и экспорта может составить 33% от общего оборота компании».

Амбиции у LMT более чем серьезные. Компания уже объявила, что, продолжая работу в различных бизнес-направлениях и технологических инновациях, сохраняя свою многопрофильную структуру и осваивая экспортные рынки, в ближайшие 6–7 лет может достичь оборота в размере 500 миллионов евро.

Для успешного продвижения вперед LMT и  Tet необходима ясность в отношении структуры собственников. Вариант с выходом на биржу имеет ряд преимуществ. Это позволит использовать финансовые ресурсы местных инвесторов для поддержки национальной экономики, снизит зависимость от зарубежных инвестиций и создаст основу для устойчивого роста. При этом финансовые эксперты отмечают, что привлечение государственных предприятий к рынку капитала – это не просто экономическая мера, а шаг к созданию сильной, конкурентоспособной Латвии.

В целом инвесторы, включая пенсионные фонды, выразили заинтересованность и готовность участвовать в покупке акций телекоммуникационных компаний при котировке ценных бумаг на фондовой бирже.

Таким образом, для выкупа долей LMT и Tet, принадлежащих Telia, не потребуется финансирование из государственного бюджета. На данный момент, как отметили инвесторы, все упирается лишь в наличие политической воли, которая должна стать ключевым фактором в принятии решения.

Людмила ВЕВЕРЕ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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