Безопасность Балтийского моря крайне важна: премьер-министр Швеции

На саммите главы государств и правительств членов НАТО Германии, Дании, Латвии, Литвы, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии обсудят ситуацию с безопасностью в регионе Балтийского моря и защиту критической подводной инфраструктуры.

"Важнее всего, чтобы мы не позволили Балтийскому морю стать опасным местом, где нельзя рассчитывать на функционирование основной инфраструктуры", - подчеркнул Кристерссон.

Премьер-министр отметил, что в последнее время участились инциденты на Балтийском море. В ноябре были повреждены морские кабели между Швецией и Литвой, а также между Финляндией и Германией, и виновником считают китайское судно "Yi Peng 3". В декабре танкер российского теневого флота повредил связывающий Финляндию и Эстонию электрический кабель "Estlink 2".

Кристерссон сказал, что Швеция не хочет никого обвинять бездоказательно, но выразил уверенность, что НАТО готова принять вызов на Балтийском море.

"Есть причина, почему эта встреча проходит в контексте НАТО. Сегодня мы подробнее обсудим, что НАТО может сделать в качестве организации", - сказал шведский премьер.

Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что к действиям России относится серьезно, но доказать вину в повреждении кабелей сложно.

"Мы должны расследовать ситуацию. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы сохранить свободу морской навигации, чтобы на Балтийском море могла продолжаться торговля, а критическая инфраструктура оставалась в безопасности", - сказал он.

В саммите в Хельсинки также примет участие вице-президент Европейской комиссии Хенна Вирккунен, которая пообещала, что Еврокомиссия поддержит страны блока в защите критической инфраструктуры.