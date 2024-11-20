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Бесплатных счетов за землю не будет — по 15 евро с носа: поименное голосование в Рижской думе (СПИСОК)

Редакция PRESS 20 ноября, 2024 16:46

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Недавно Сейм принял закон, согласно которому все владельцы недвижимости должны дополнительно платить по 15 евро в год за то, что им будут присылать счета за землю.

В октябре вопрос об отмене этого сбора был вынесен на голосование, но тогда идею не поддержали. Депутат Рижской думы Константин Чекушин (Согласие) инициировал новое голосование.

Вместо платы, которую хотят теперь снизить с 15 евро до 4.85 евро, Чекушин предлагает сделать выставление счетов - полностью бесплатным.

"Вот как это (ранее) прокомментировал исполнительный директор Риги Янис Ланге: "К сожалению, мы видим, что Сейм принял такой закон, согласно которому каждый владелец недвижимости должен оплатить сбор в размере 15 евро за это уведомление, если только между самоуправлением и владельцем недвижимости нет другой договоренности".

К чему это я? В эту среду на заседании Рижской думы будет возможность предусмотреть такую вот "ДРУГУЮ договорённость между самоуправлением и владельцем недвижимости."

126 вопрос в повестке дня — "Par zemes likumiskās lietošanas maksas maksāšanas paziņojumu un rēķinu sagatavošanas un nosūtīšanas izmaksām".

Внёс предложение установить плату за подготовку счёта 0.00 евро. Как это и было до принятия антинародного закона. Посмотрим как депутаты проголосуют и как они заботятся о простых людях", - отметил Чекушин...

...И вот как депутаты проголосовали: предложение не поддержано.

За то, чтобы полностью отменить плату за счета - 11, Против - 4, Воздержались - 33.

Константин Чекушин отметил особо: "Голосование по предложению на уровне Риги отменить плату в 15 евро за уведомление о плате землю. Очень интересна позиция "Национального объединения", которые в Сейме в оппозиции пытались отменить эту норму в законе на уровне Латвии, но которые, находясь в "коалиции перемен" в Рижской думе, уже голосуют наоборот..."...

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