Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 7. Декабря Завтра: Anta, Antonija, Dzirkstite

Бербок: заявления Лаврова в ОБСЕ — «невыносимая ложь»

© Deutsche Welle 5 декабря, 2024 18:22

Мир 0 комментариев

Министр иностранных дел РФ заявил на конференции на Мальте, что страны Запада разжигают войну в Украине и это может повлечь за собой "более широкий военный конфликт". Глава МИД Украины назвал его военным преступником, сообщает Deutsche Welle.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) назвала "невыносимой ложью" выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) в четверг, 5 декабря, на острове Мальта. "Вы можете обманывать себя, но нас, 1,3 млрд человек в Европе, вы обмануть не сможете", - обратилась Бербок к Лаврову.

По версии российского министра, страны Запада "разжигают войну в Украине и берут под контроль ОБСЕ". "Все это может перейти в горячую стадию", - открыто пригрозил Лавров. Во время его выступления представители Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Чехии покинули зал заседаний. В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен назвал высказывания Лаврова "цунами дезинформации".

Глава МИД Польши: Лавров приехал на Мальту, чтобы лгать о вторжении РФ в Украину
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее заявил, что не сядет за стол переговоров с Лавровым, поскольку тот приехал на Мальту, "чтобы лгать о вторжении и о том, что Россия делает в Украине". "И я не буду слушать эту ложь", - сказал Сикорский журналистам.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время выступления на встрече глав МИД, не упоминая имени Лаврова, назвал его военным преступником. "Украина продолжает бороться за свое право на существование. И российский военный преступник за этим столом должен знать: справедливость восторжествует", - сказал Сибига, добавив, что участие Лаврова в этом заседании - "угроза сотрудничеству в Европе".

"Наш мирный план таков: Россия должна уйти из Украины и оставить нас в покое", - заявил глава украинского МИДа. Россия является наибольшей угрозой глобальной безопасности не только из-за нападения на Украину, но и из-за ее военного сотрудничества с Ираном и Северной Кореей, подчеркнул Андрей Сибига.

Первый визит Лаврова в ЕС за три года

Сергей Лавров прибыл на Мальту утром 5 декабря. Это его первый визит в Евросоюз с начала российской полномасштабной военной агрессии против Украины: последний раз он посещал ЕС в декабре 2021 года для участия в заседании ОБСЕ в Стокгольме. По данным МИД РФ, на Мальте Лавров возглавляет российскую делегацию на двухдневной встрече и "проведет двусторонние переговоры". С февраля 2022 года Сергей Лавров находится под санкциями ЕС в связи с нападением на Украину.

Ранее стало известно, что в преддверии встречи в Валлетте Мальта аннулировала визу официальной представительницы МИД РФ Марии Захаровой. Правовые нормы Евросоюза допускают, что его страны могут оспорить выдачу виз. По информации из дипломатических кругов, это сделали три страны - Эстония, Латвия и Литва, обосновав это тем, что в прошлом году Россия заблокировала председательство Эстонии в ОБСЕ, пишет агентство dpa.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 36 реакций
Комментарии (0) 36 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

На пикет в поддержку Грузии в Риге у памятника Свободы собралось около ста человек

Важно 16:50

Важно 0 комментариев

В акции у памятника Свободы в Риге, организованной в субботу грузинами, живущими в Латвии, в поддержку требования грузинского народа на право продвижения к вступлению в ЕС приняли участие около 100 человек, по наблюдениям агентства LETA.

В акции у памятника Свободы в Риге, организованной в субботу грузинами, живущими в Латвии, в поддержку требования грузинского народа на право продвижения к вступлению в ЕС приняли участие около 100 человек, по наблюдениям агентства LETA.

Читать
Загрузка

Мойте руки тщательнее: в Латвии участились кишечные инфекции

Важно 16:32

Важно 0 комментариев

С начала сентября текущего года Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) эпидемиологически расследовал и организовал инфекционно-профилактические и противоэпидемические мероприятия по 26 случаям вспышек острой кишечной инфекции, вызванной норовирусами, сальмонеллами, аденовирусами и другими возбудителями, сообщает SPKC. Население призывают лучше соблюдать гигиену, пишет LSM+.

С начала сентября текущего года Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) эпидемиологически расследовал и организовал инфекционно-профилактические и противоэпидемические мероприятия по 26 случаям вспышек острой кишечной инфекции, вызванной норовирусами, сальмонеллами, аденовирусами и другими возбудителями, сообщает SPKC. Население призывают лучше соблюдать гигиену, пишет LSM+.

Читать

В воскресенье на юго-востоке Латвии ожидается снег; в Риге — без осадков

Важно 16:14

Важно 0 комментариев

Согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в воскресенье, 8 декабря, в Латвии, преимущественно в юго-восточных районах, ожидается снегопад.

Согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в воскресенье, 8 декабря, в Латвии, преимущественно в юго-восточных районах, ожидается снегопад.

Читать

На следующей неделе в Юрмале откроется новый магазин Maxima

Важно 15:53

Важно 0 комментариев

Об открытии нового магазина Maxima XX сообщили представители предприятия Maxima Latvija.

Об открытии нового магазина Maxima XX сообщили представители предприятия Maxima Latvija.

Читать

«Ваш аккаунт не взломали?» — реакция соцсетей на выход Кариньша из правления «Единства»

Важно 15:12

Важно 0 комментариев

Как стало известно вчера, экс-премьер Кришьянис Кариньш решил выйти из состава правления "Единства", так как больше не поддерживает политику этой партии. О своем решении он сообщил в соцсети "Х".

Как стало известно вчера, экс-премьер Кришьянис Кариньш решил выйти из состава правления "Единства", так как больше не поддерживает политику этой партии. О своем решении он сообщил в соцсети "Х".

Читать

Чемодан, вокзал… Куда дальше? Латвия отказала в убежище сотруднику одного из российских банков

Новости Латвии 14:58

Новости Латвии 0 комментариев

Соискатель убежища утверждал, что на родине подвергался дискриминирующему преследованию по политическим мотивам. Об отказе свидетельствует общедоступный приговор суда, сообщает агентство LETA.

Соискатель убежища утверждал, что на родине подвергался дискриминирующему преследованию по политическим мотивам. Об отказе свидетельствует общедоступный приговор суда, сообщает агентство LETA.

Читать

Дрон-ракета «Пекло»: что известно о новом украинском оружии

Мир 14:30

Мир 0 комментариев

На украинский День Вооруженных сил Киев представил новую разработку: так называемый «дрон-ракета» или реактивный беспилотник под названием «Пекло». До этого о разработке этого оружия ничего не было известно.

На украинский День Вооруженных сил Киев представил новую разработку: так называемый «дрон-ракета» или реактивный беспилотник под названием «Пекло». До этого о разработке этого оружия ничего не было известно.

Читать