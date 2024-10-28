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Белые медведи стали умирать от вирусов: как это связано с глобальным потеплением

© BBC 28 октября, 2024 11:15

Мир 0 комментариев

Как показало новое исследование, по мере потепления в Арктике у белых медведей растет риск заражения вирусами, бактериями и паразитами, с которыми они реже сталкивались всего 30 лет назад. Оно позволило понять, как болезни белых медведей могут быть связаны с уменьшением количества арктического льда.

Ученые изучили анализы крови медведей в Чукотском море — между Аляской и Россией. Они проанализировали пробы, собранные в период с 1987 по 1994 год, а затем собрали новые три десятилетия спустя — в период с 2008 по 2017 год.

Исследователи обнаружили, что значительно большее количество недавних анализов крови показало признаки заражения одним из пяти вирусов, бактерий или паразитов.

По пробам крови трудно определить, как эти вирусы и бактерии отразились на здоровье медведей, но специалист по дикой природе Кэрин Роде из Геологической службы США считает, что это свидетельствует об изменениях во всей арктической экосистеме.

Исследователи проверили кровь медведей на пять различных патогенов — вирусов, бактерий или паразитов, которые в основном ассоциируются с сухопутными животными, но ранее были зарегистрированы у обитателей моря, включая те виды, на которых охотятся белые медведи.

По словам Роде, исследование охватывает три десятилетия, «в местах обитания этой популяции белых медведей количество льда значительно сократилось, а землепользование увеличилось».

«Поэтому мы хотели узнать, изменилось ли воздействие этих патогенов — особенно некоторых из них, которые, как мы думаем, в первую очередь встречаются на суше», — говорит она.

Патогены — это общее название возбудителей болезней, независимо от их природы. Среди пяти патогенов, которые стали чаще встречаться у белых медведей, — два паразита, вызывающие токсоплазмоз и неоспороз, два вида бактерий, вызывающих кроличью лихорадку и бруцеллез, и вирус, вызывающий собачью чуму.
«Медведи в целом довольно устойчивы к болезням, — объясняет доктор Роде. — Обычно они не влияют на численность медведей, но я думаю, что это лишь подчеркивает, что ситуация в Арктике меняется».

Что нужно знать о белых медведях

В мире осталось около 26 тыс. белых медведей, большинство из них обитает в Канаде. Популяции также имеются в США, России, Гренландии и Норвегии.

Международный союз охраны природы внес белых медведей в список видов, которым угрожает вымирание, а ключевым фактором сокращения их численности считается изменение климата.

Взрослые самцы вырастают до 3 м в длину и могут весить около 600 кг.

Белый медведь может съесть до 45 кг подкожного жира за раз.

У них хорошо развито обоняние, они могут учуять добычу на расстоянии до 16 км.

Они хорошие пловцы и были замечены на расстоянии до 100 км от берега. Они могут плавать со скоростью около 10 км в час, отчасти благодаря тому, что их лапы слегка перепончатые.

В США белые медведи классифицируются как вид, находящийся под угрозой исчезновения; по мнению ученых, наибольшую угрозу их будущему представляет продолжающаяся потеря среды обитания — арктического льда, с которого они охотятся на свою добычу.

Предыдущие исследования с использованием камер-ошейников на медведях показали, что в связи с исчезновением арктического льда они проводят все больше времени на суше, и им не хватает калорий.

Учёные: изменение климата в Арктике - начало новой эры

Доктор Роде поясняет, что белые медведи находятся на вершине пищевой цепочки: «Наше исследование показало, что они подвергаются воздействию некоторых патогенов в основном через свою добычу. Поэтому то, что мы увидели в изменениях воздействия патогенов на белых медведей, свидетельствует об изменениях, которые испытывают и другие виды».

Результаты исследования опубликованы в научном журнале PLOS One.

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