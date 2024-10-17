«Белорусы — вот решение! Рискованно, но боюсь, другого не будет»: Годманис о волшебной экономической палочке

Волшебной палочки не существует, но Годманис узнал кое-что новое. «Вильнюс и Каунас пережили очень серьезный бум из-за притока украинцев и белорусов. Приток белорусов после всех репрессий Лукашенко был очень значительным, у них теперь даже есть отдельные районы».

Что делать Латвии? Последовать ли примеру Литвы? «Это очень рискованно, но, боюсь, другого выхода не будет!» считает он.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) уже снизил прогнозы роста валового внутреннего продукта (ВВП) для Латвии и Эстонии, но считает, что экономика Литвы будет расти даже быстрее, чем прогнозировалось ранее. Согласно последним прогнозам ЕБРР, ВВП Латвии в этом году вырастет на 0,9 %, а не на 1,8 %, как предполагалось в мае. Прогнозы ЕБРР для экономики Эстонии также ухудшились по сравнению с майским прогнозом. Если в предыдущем прогнозе рост эстонской экономики в этом году составлял 0,8%, то в последнем прогнозе ЕБРР ожидает сокращения экономики на 0,8%.

В отличие от двух других балтийских стран, в Литве ожидается более значительный рост, чем прогнозировалось ранее. В своих последних прогнозах ЕБРР ожидает, что ВВП Литвы вырастет на 2,3% в этом году. В мае прогнозировался рост на 1,5 %. ЕБРР ожидает, что высокий уровень частного потребления, рост инвестиций и восстановление экспорта услуг позволят экономике Литвы расти быстрее, чем в двух других странах Балтии.