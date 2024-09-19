BBC: Мужа основательницы Wildberries задержали и обвинили в убийстве

«Сегодня утром около 7:30 Владиславу Сергеевичу Бакальчуку было предъявлено обвинение по следующим статьям УК РФ: ст. 105 ч. 2 — убийство; ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство; ст. 317 — покушение на сотрудника правоохранительных органов; и ст. 330 — самоуправство. Он задержан на 48 часов», — говорится в заявлении адвокатов, которое опубликовало издание The Bell (в реестре «иноагентов»).

Адвокаты назвали обвинение в убийстве абсурдным, так как Бакальчук «и его коллеги», по их версии, прибыли на «заранее согласованную встречу» для «урегулирования корпоративного конфликта».

По данным источников, следствие ходатайствует об избрании меры пресечения. Какой именно, издание не уточняет.

Стрельба у офиса Wildberries в центре Москвы. Главное

В среду, 18 сентября, у офиса Wildberries, расположенного рядом с Кремлем в Романовом переулке, произошла стрельба. Погибли два человека, пострадали семь, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, сообщал Следственный комитет России (СКР).

Компания утверждает, что стрельбу на входе в офис открыли люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука, мужа Татьяны Бакальчук, основательницы и владелицы Wildberries, которая возглавляет женский список миллиардеров российского Forbes. Она ушла от мужа и хочет развестись с ним, а он ранее заявлял о попытке рейдерского захвата Wildberries и своих правах на часть компании.

Сам Бакальчук утверждает, что прибыл в офис на переговоры, а охрана якобы напала на него и сопровождающих его людей. Судя по опубликованным видео, группа сопровождения была большой и предпринимала попытку прорваться в здание. Кто открыл стрельбу, по видео понять нельзя.

Помимо офиса в Романовом переулке, как заявляет компания, была попытка ворваться в другое помещение Wildberries в районе метро «Динамо» — туда днем в среду «вошла группа людей в спортивно-военной форме, часть из которых была в масках». «По оценкам очевидцев, их было 30-40 человек», — говорится в заявлении пресс-службы. Стрельбы там не было.



Через несколько часов СКР завел уголовное дело по пяти статьям УК РФ — об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц, незаконном хранении огнестрельного оружия, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве.

Татьяна Бакальчук уточнила в четверг, что двое погибших — это «сотрудники охраны нашего офиса».

Накануне вечером она записала эмоциональное видео, обращаясь к мужу: «Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром. Погибли молодые ребята. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?»

Владислав Бакальчук в свою очередь заявил, что на него и его сотрудников «совершили покушение» люди, которые якобы «первыми открыли огонь из огнестрельного оружия».

«Я, как сооснователь и совладелец компании, шел на переговоры по поводу невыплат зарплаты сотрудникам и хотел урегулировать этот вопрос цивилизованно, но нас встретили стрельбой», — говорилось в его вечернем посте в телеграме. Следующий пост был написан уже адвокатами, но они при этом утверждали, что Бакальчук не задержан.

Днем вскоре после стрельбы в Романовом переулке Татьяна Бакальчук рассказывала, что группа людей под руководством ее мужа попыталась захватить офисы Wildberries в Москве.

«Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался, — писала она в телеграме. — Прошу сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, организовавших этот беспредел. Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка».

СМИ утверждают, что в событиях в Романовом переулке участвовали выходцы из Чечни. О конфликте в Wildberries стало известно летом после встречи Бакальчука с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Бакальчук жаловался Кадырову на рейдерский захват компании, готовящейся к слиянию с компанией Russ Outdoor. Его жена тогда отвечала: «Это не рейдерский захват. Это развод».