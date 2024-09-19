Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Четверг, 03. Октября Завтра: Elza, Ilizana

BBC: Мужа основательницы Wildberries задержали и обвинили в убийстве

© BBC 19 сентября, 2024 17:59

Мир 0 комментариев

Силовики задержали мужа Татьяны Бакальчук и владельца 1% акций Wildberries Владислава Бакальчука, сообщил BBC со ссылкой на российские СМИ. Адвокаты заявили, что ему предъявлено обвинение, в том числе в убийстве. Накануне у офиса компании, расположенного рядом с Кремлем, произошла стрельба. Погибли два человека.

«Сегодня утром около 7:30 Владиславу Сергеевичу Бакальчуку было предъявлено обвинение по следующим статьям УК РФ: ст. 105 ч. 2 — убийство; ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство; ст. 317 — покушение на сотрудника правоохранительных органов; и ст. 330 — самоуправство. Он задержан на 48 часов», — говорится в заявлении адвокатов, которое опубликовало издание The Bell (в реестре «иноагентов»).

Адвокаты назвали обвинение в убийстве абсурдным, так как Бакальчук «и его коллеги», по их версии, прибыли на «заранее согласованную встречу» для «урегулирования корпоративного конфликта».

По данным источников, следствие ходатайствует об избрании меры пресечения. Какой именно, издание не уточняет.
Стрельба у офиса Wildberries в центре Москвы. Главное

В среду, 18 сентября, у офиса Wildberries, расположенного рядом с Кремлем в Романовом переулке, произошла стрельба. Погибли два человека, пострадали семь, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, сообщал Следственный комитет России (СКР).

Компания утверждает, что стрельбу на входе в офис открыли люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука, мужа Татьяны Бакальчук, основательницы и владелицы Wildberries, которая возглавляет женский список миллиардеров российского Forbes. Она ушла от мужа и хочет развестись с ним, а он ранее заявлял о попытке рейдерского захвата Wildberries и своих правах на часть компании.

Сам Бакальчук утверждает, что прибыл в офис на переговоры, а охрана якобы напала на него и сопровождающих его людей. Судя по опубликованным видео, группа сопровождения была большой и предпринимала попытку прорваться в здание. Кто открыл стрельбу, по видео понять нельзя.

Помимо офиса в Романовом переулке, как заявляет компания, была попытка ворваться в другое помещение Wildberries в районе метро «Динамо» — туда днем в среду «вошла группа людей в спортивно-военной форме, часть из которых была в масках». «По оценкам очевидцев, их было 30-40 человек», — говорится в заявлении пресс-службы. Стрельбы там не было.
 
Через несколько часов СКР завел уголовное дело по пяти статьям УК РФ — об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц, незаконном хранении огнестрельного оружия, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве.
Татьяна Бакальчук уточнила в четверг, что двое погибших — это «сотрудники охраны нашего офиса».

Накануне вечером она записала эмоциональное видео, обращаясь к мужу: «Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром. Погибли молодые ребята. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?»

Владислав Бакальчук в свою очередь заявил, что на него и его сотрудников «совершили покушение» люди, которые якобы «первыми открыли огонь из огнестрельного оружия».

«Я, как сооснователь и совладелец компании, шел на переговоры по поводу невыплат зарплаты сотрудникам и хотел урегулировать этот вопрос цивилизованно, но нас встретили стрельбой», — говорилось в его вечернем посте в телеграме. Следующий пост был написан уже адвокатами, но они при этом утверждали, что Бакальчук не задержан.

Днем вскоре после стрельбы в Романовом переулке Татьяна Бакальчук рассказывала, что группа людей под руководством ее мужа попыталась захватить офисы Wildberries в Москве.

«Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался, — писала она в телеграме. — Прошу сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, организовавших этот беспредел. Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка».

СМИ утверждают, что в событиях в Романовом переулке участвовали выходцы из Чечни. О конфликте в Wildberries стало известно летом после встречи Бакальчука с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Бакальчук жаловался Кадырову на рейдерский захват компании, готовящейся к слиянию с компанией Russ Outdoor. Его жена тогда отвечала: «Это не рейдерский захват. Это развод».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 5 реакций
Комментарии (0) 5 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Порты в США парализованы забастовкой. Что будет с торговлей и с поставками оружия Украине?

Мир 18:44

Мир 0 комментариев

Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

Читать
Загрузка

Волки разорвали десятки овец за ночь: от охотников пользы мало, компенсации от государства не дождешься

Важно 18:22

Важно 0 комментариев

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Читать

На ветер улетают сотни миллионов — а виновных нет! Долго так будет продолжаться? Андрей Козлов

Выбор редакции 18:18

Выбор редакции 0 комментариев

"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

Читать

Взрослые среагировали молниеносно: в Вентспилсе возле школы задержали человека с оружием

Важно 18:13

Важно 0 комментариев

В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Читать

«Пойти преподавать — это очень отчаянный поступок»: директор школы

Важно 18:10

Важно 0 комментариев

Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

Читать

За ребёнка — 428 евро: в Латвии появилась «нянечкина служба» на деньги ЕС

Бизнес 18:02

Бизнес 0 комментариев

Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

Читать

Родителям детей, болевшими дифтерией, восстановлены права опеки

Новости Латвии 17:44

Новости Латвии 0 комментариев

Сиротский суд Мадонского и Вараклянского краев восстановил права опеки родителей над детьми, болевшими дифтерией, сообщила агентству ЛЕТА председатель сиротского суда Ольга Элсиня.

Сиротский суд Мадонского и Вараклянского краев восстановил права опеки родителей над детьми, болевшими дифтерией, сообщила агентству ЛЕТА председатель сиротского суда Ольга Элсиня.

Читать