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Базовые прививки малышей должны быть обязательными: Абу Мери

© LETA 20 сентября, 2024 10:38

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии следовало бы более жестко ограничивать распространение дезинформации о вакцинации, заявил сегодня на пресс-конференции по итогам заседания Государственного совета по иммунизации (ГСИ) министр здравоохранения Хосам Абу Мери.

Заседание ГСИ было созвано после случая смерти непривитого ребенка в результате его заболевания дифтерией. На заседании обсуждались предложения по улучшению реализации политики вакцинации и иммунизации.

Участники заседания сообщили, что обсудили меры по снижению дезинформации о прививках, а также юридические предложения об установлении ответственности родителей, отказывающихся от вакцинации ребенка.

Министр повторно заявил, что одним из решений является более строгий мониторинг потока дезинформации, связанной с вакцинацией. Министерство здравоохранения планирует направить в службы безопасности заявление с просьбой об ужесточении надзора за дезинформацией для укрепления вопросов общественного здоровья и безопасности.

Директор департамента анализа и профилактики риска инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков отметил, что чаще всего в дезинформирующих сообщениях ошибочно утверждается, что вакцинация - это способ, которым государство хочет контролировать население. В качестве наиболее эффективного решения по борьбе с дезинформацией он видит информационные кампании СМИ и оздоровительных учреждений.

Профессор кафедры педиатрии Рижского университета им. Страдиньша Даце Завадска согласилась с этим мнением, подчеркнув, что в противодействии дезинформации важно думать о детях и сделать все, чтобы из-за действий родителей дети не лишались права на жизнь, сказала медик.

Она высоко оценила обобщенную омбудсменом информацию о нескольких юридических инструментах, которые до сих пор не применялись широко на практике, но могли бы повысить охват вакцинацией детей.

Абу Мери добавил, что в связи с непривитыми детьми важно подумать о том, какого рода юридическую ответственность применять именно к родителям. По этому вопросу надо сотрудничать с Министерством юстиции и юристами, а денежные штрафы и тюремные сроки в этой ситуации вряд ли будут эффективными, рассуждал министр. Говоря о конкретном случае смерти ребенка, Завадска признала, что его родители, потеряв ребенка, уже получили "высшую меру наказания".

Если прививать ребенка не обязательно, то нельзя говорить об ответственности, но что именно означает ответственность родителей перед ребенком - это широкий и сложный вопрос, продолжил Абу Мери. По его мнению, базовые вакцины должны быть обязательными и в этом вопросе следует следовать практикам Германии и Чехии. С этим согласились и остальные участники заседания.

По оценке Абу Мери, особый риск возникает в ситуации, когда родители полностью настроены против вакцинации. Эта тема очень чувствительная, поэтому и нужно тщательно взвешивать решения. При применении к родителям непривитых детей платы за лечебные расходы в больнице существует риск, что они заболевших детей в больницу вообще не привезут, раскритиковал одно из решений министр.

Как отметил Перевощиков, люди после 18 лет могут получать вакцины, которые не получили в детстве, но далеко не все из этих вакцин соответствуют для эффективного применения у взрослых. Вакцины от дифтерии и столбняка эффективны, если их получают только после 18 лет, а вакцина от гемофильной инфекции специфична именно для маленьких детей. Поскольку эта вакцина имеет возрастное ограничение, в более позднем возрасте она уже не эффективна.

Нормативно закрепить можно было бы вакцинацию после 18 лет примерно пятью вакцинами, которые необходимы в детстве, но, по мнению Перевощикова, спрос на них был бы невысоким.

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