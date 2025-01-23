Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 23. Января Завтра: Grieta, Strauta
Доступность

Базовая пенсия — для всех: министр с хорошей новостью (ВИДЕО)

Neatkarīgā Rīta Avīze 23 января, 2025 10:37

Важно 0 комментариев

В этом году может быть принято решение о «базовой пенсии» - регулярной ежемесячной выплате в дополнение к взносам государственного социального страхования, рассчитанным на пенсию по старости, которую будут получать все пенсионеры по старости, сообщил в интервью "Неаткариге" министр благосостояния Улдис Аугулис.

«Наша задача, повысить адекватность пенсий, в этом году принять решение о «базовых пенсиях», которое основано на оценке отработанных лет не только до 1996 года, но и за всю трудовую жизнь. В каком-то смысле это даст нынешним и будущим пенсионерам ощущение и осознание того, что их трудовой стаж ценится. Это может вступить в силу с 2029 года. Тогда мы закончим возвращение пособий тем, для кого они были прекращены в 2012 году", - говорит в интервью Улдис Аугулис.

«Базовая пенсия» будет представлять собой регулярную ежемесячную выплату, выплачиваемую из средств государственного основного бюджета в дополнение к пенсии по старости, рассчитываемой из взносов государственного социального страхования. «Базовая пенсия» будет выплачиваться всем пенсионерам по старости.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 18 реакций
Комментарии (0) 18 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Латвии растёт заболеваемость гриппом и пневмонией. Есть смертельные случаи

Новости Латвии 11:08

Новости Латвии 0 комментариев

Заболеваемость гриппом продолжает расти, а с диагнозом "Covid-19" на прошлой неделе умерли семь человек, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Заболеваемость гриппом продолжает расти, а с диагнозом "Covid-19" на прошлой неделе умерли семь человек, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Читать
Загрузка

Сожгут и подавят танками? Почему шведы спешат продать леса в приграничной Латгалии

Выбор редакции 11:07

Выбор редакции 0 комментариев

«Я думаю, что это огромная возможность для Латвии - вернуть наши земли и леса. Для этого можно использовать различные инструменты, например, создать отдельный фонд, куда каждый гражданин мог бы внести свой вклад, своего рода пассивный вклад. И тогда прибыль будет не сразу, а спустя годы. Именно так поступают шведы», - сказала председатель 14-го Сейма Дайга Миериня, комментируя в программе TV24 „News TOP“ новость о том, что крупнейшее объединение лесовладельцев Швеции и лесопромышленная группа Sodra планируют продать свои лесные владения и связанные с ними предприятия в странах Балтии.

«Я думаю, что это огромная возможность для Латвии - вернуть наши земли и леса. Для этого можно использовать различные инструменты, например, создать отдельный фонд, куда каждый гражданин мог бы внести свой вклад, своего рода пассивный вклад. И тогда прибыль будет не сразу, а спустя годы. Именно так поступают шведы», - сказала председатель 14-го Сейма Дайга Миериня, комментируя в программе TV24 „News TOP“ новость о том, что крупнейшее объединение лесовладельцев Швеции и лесопромышленная группа Sodra планируют продать свои лесные владения и связанные с ними предприятия в странах Балтии.

Читать

На Елгавском шоссе под колесами грузовика погиб пешеход

Важно 10:52

Важно 0 комментариев

В среду в дорожно-транспортном происшествии в Земгальском регионе погиб пешеход, на которого наехал грузовой автомобиль, свидетельствует информация Государственной полиции.

В среду в дорожно-транспортном происшествии в Земгальском регионе погиб пешеход, на которого наехал грузовой автомобиль, свидетельствует информация Государственной полиции.

Читать

Трамп помог нашей элите включить мозги хоть на минутку. Надолго ли хватит сигнала? Латковскис о новом законе

Важно 10:51

Важно 0 комментариев

Как инициированные Дональдом Трампом изменения отразятся на Латвии? Многие сегодня задаются этим вопросом. Свою версию в "Неаткариге" представил Бен Латковскис.

Как инициированные Дональдом Трампом изменения отразятся на Латвии? Многие сегодня задаются этим вопросом. Свою версию в "Неаткариге" представил Бен Латковскис.

Читать

Cрок — 100 дней: Трамп поручил Келлогу закончить войну в Украине. Каков его план?

Важно 10:43

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп поручил своему спецпредставителю по вопросам Украины и России, генералу в отставке Киту Келлогу добиться завершения войны России против Украины в течение 100 дней, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ)в среду, 22 января. "Практически никто не думает, что он сможет это сделать, в особенности россияне", - констатируют авторы. Вместе с тем, как следует из публикации, наблюдатели полагают, что Дональд Трамп намерен лично контролировать переговоры по Украине. "Келлог будет консультировать его по переговорам, но далеко не очевидно, что Трамп нуждается в советах", - отмечает WSJ.

Президент США Дональд Трамп поручил своему спецпредставителю по вопросам Украины и России, генералу в отставке Киту Келлогу добиться завершения войны России против Украины в течение 100 дней, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ)в среду, 22 января. "Практически никто не думает, что он сможет это сделать, в особенности россияне", - констатируют авторы. Вместе с тем, как следует из публикации, наблюдатели полагают, что Дональд Трамп намерен лично контролировать переговоры по Украине. "Келлог будет консультировать его по переговорам, но далеко не очевидно, что Трамп нуждается в советах", - отмечает WSJ.

Читать

Почему на доли «Telia» заявлен неквалифицированный покупатель?

Новости Латвии 10:25

Новости Латвии 0 комментариев

В последние месяцы снова обрел актуальность вопрос о возможной сделке, в результате которой латвийское государство или какое-либо из его обществ капитала могло бы выкупить принадлежащие скандинавскому телекоммуникационному гиганту "Telia" доли капитала латвийских телекоммуникационных предприятий ООО "Tet" и ООО "Latvijas Mobilais telefons" (LMT).

В последние месяцы снова обрел актуальность вопрос о возможной сделке, в результате которой латвийское государство или какое-либо из его обществ капитала могло бы выкупить принадлежащие скандинавскому телекоммуникационному гиганту "Telia" доли капитала латвийских телекоммуникационных предприятий ООО "Tet" и ООО "Latvijas Mobilais telefons" (LMT).

Читать