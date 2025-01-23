Базовая пенсия — для всех: министр с хорошей новостью (ВИДЕО)

«Наша задача, повысить адекватность пенсий, в этом году принять решение о «базовых пенсиях», которое основано на оценке отработанных лет не только до 1996 года, но и за всю трудовую жизнь. В каком-то смысле это даст нынешним и будущим пенсионерам ощущение и осознание того, что их трудовой стаж ценится. Это может вступить в силу с 2029 года. Тогда мы закончим возвращение пособий тем, для кого они были прекращены в 2012 году", - говорит в интервью Улдис Аугулис.

«Базовая пенсия» будет представлять собой регулярную ежемесячную выплату, выплачиваемую из средств государственного основного бюджета в дополнение к пенсии по старости, рассчитываемой из взносов государственного социального страхования. «Базовая пенсия» будет выплачиваться всем пенсионерам по старости.