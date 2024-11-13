Баррозу: «Никто не верит, что Украина вернёт себе Крым»

Европейский союз потерял надежду на то, что Украине когда-нибудь удастся вернуть Крым, который Россия незаконно аннексировала в 2014 году. Об этом во вторник в интервью нашему телеканалу заявил бывший председатель Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу.

Пост главы исполнительного органа ЕС он занимал как раз в время аннексии полуострова и помнит, как лидеры блока пытались создать единый фронт для противостояния экспансионизму российского президента Владимира Путина.

"В глубине души мы и европейские правительства понимали, что Крым - это особый случай. Поэтому сегодня, честно говоря, никто не верит, что Украина вернёт себе Крым. Такова реальность", - сказал Баррозу, беседуя с журналистом Euronews.

Бывший глава ЕК признал, что эта тема "болезненная", и что его высказывания противоречат давней позиции Украины, которая решительно выступает за возвращение в свой состав всех оккупированных Россией территорий по договору о границах от 1991 года.

"Мы заставим Россию признать реальность, а именно международное право, силу общемировой солидарности и необходимость установления полной справедливости в отношении Украины, в конечном итоге - прочного мира для всех", - говорил в сентябре президент Украины Владимир Зеленский, выступая на ежегодном саммите "Крымская платформа".

В ответ на запрос Euronews пресс-секретарь Европейской комиссии, которую в настоящее время возглавляет Урсула фон дер Ляйен, отметил: "Крым - это Украина".

"Это последовательная позиция, которую страны-члены ЕС согласовали во всех соответствующих заключениях Европейского совета с 2014 года", - сказал он.

На протяжении всей беседы Баррозу подчеркивал, что у него "нет сомнений" в том, что блок обязан поддержать Украину в противостоянии с Россией, утверждая, что война переросла в "глобальный конфликт" из-за участия северокорейских войск и представляет собой "экзистенциальный вызов" для всего мира.

"Что бы ни происходило с нашими американскими друзьями, мы должны поддержать Украину", - сказал наш собеседник, имея в виду избрание Дональда Трампа президентом США, которое вызвало опасения, что Вашингтон может вскоре прекратить помогать Киеву.

"То, что поставлено на карту в Украине, - это фундаментальный вопрос для всего мира. Так называемый Глобальный Юг следит за этим", - продолжил он. "Достаточно ли сильны европейцы, да и американцы тоже, чтобы отстаивать свои убеждения, или они готовы сдаться? Это очень важно".

"Чрезвычайно сложная ситуация"

В интервью Euronews также Баррозу вспомнил перепалку в дипломатических кругах по поводу общего ответа ЕС на аннексию Крыма Россией.

Тогда, по его словам, на рассмотрении было три варианта: объявить России войну, ввести санкции или ограничиться заявлением с осуждением её действий.

При "решительной поддержке" Германии, Франции и Великобритании, которая в то время была членом блока, ЕС выбрал второй вариант - санкции. Но тут возникло противление со стороны некоторых стран.

"Первым против выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он сказал: "Я не согласен с санкциями, потому что будут контрсанкции, это негативно отразится на нас. Но если будет достигнут консенсус, я не стану возражать", - вспоминает наш собеседник.

Нидерланды придерживались "довольно сдержанного подхода", в то время как Мальта, Кипр, Греция и Словакия демонстрировали "некоторую двусмысленность", пояснил он.

Положение усложнялось тем, что государства-члены не могли договориться о том, какого рода санкции они хотят применить. "Именно поэтому, в конце концов, пакет санкций оказался несоразмерным тому, что произошло потом", - сказал Баррозу.

Санкции включали в себя эмбарго на поставки оружия, запрет на импорт товаров, произведённых в Крыму, на экспорт чувствительных технологий и ограничения в отношении российских государственных банков и прочее. Десятки сепаратистов на востоке Украины были внесены в чёрный список.

После полномасштабного вторжения 2014 года Брюссель активно критиковали за ограниченный масштаб санкционной политики и неспособность обуздать военную мощь Москвы.

"Такова реальность. Комиссия была готова идти дальше, но правительства не были готовы - из-за своих собственных интересов", - признал Баррозу. "Это была чрезвычайно сложная ситуация".

"Путин не хочет, чтобы Украина существовала"

За 10 лет пребывания на посту председателя Еврокомиссии Баррозу больше двадцати раз встречался с Путиным.

По мнению Баррозу, российский лидер "не хочет, чтобы Украина существовала", а представляет себе её в виде "вассального государства", подобного Беларуси, без независимой внешней и оборонной политики.

"Путин хочет не просто выйти к народу и сказать: "Так, мы получили ещё немного территории, немного Донбасса, немного Крыма". Нет. Цель Путина - не дать Украине быть страной. Я знаю, потому что говорил с ним об этом", - сказал Баррозу, вспоминая свои частные беседы с российским лидером.

Он спрашивал меня: "Почему вы защищаете Украину? Вы прекрасно знаете, что Украина - это искусственная страна, созданная ЦРУ и Еврокомиссией". Я отвечал: "Послушайте, если Еврокомиссия создала Украину, я должен был быть в курсе".

Именно Евросоюз должен решить, позволять ли Путину реализовывать свои империалистические замыслы или сдерживать его порывы, утверждает Баррозу.

"Мы будем поддерживать Украину с тем, чтобы она сохранила свою государственность, или мы скажем: "Хорошо, господин Путин, вы сильнее, мы слабы, вы можете забрать Украину. Для нас это не так важно"? Вот в чём дилемма", - продолжил он.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли он стремление Украины в ЕС, Баррозу сказал, что блок никогда не принимал в свои ряды страну, которая находится в стостоянии войны, поэтому Брюссель не может назвать дату, к которой Киев будет готов к вступлению.

"Мы должны сделать всё, чтобы помочь Украине стать членом ЕС", - заключил он.