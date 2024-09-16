Бархатный сезон: всю неделю в Латвии будет тепло и солнечно

Облака лишь изредка будут закрывать солнце, а ночью и утром местами возможен туман. Большую часть недели будет преобладать северный ветер.

Во вторник температура воздуха повысится до +23...+26 градусов, в прибрежных регионах - до +20 градусов. В середине недели температура составит +19...+24 градуса, в выходные - +16...+21 градус.

Ночью будет +8...+13 градусов, на побережье местами до +16 градусов.

Как сообщалось, в воскресенье, 22 сентября, в Латвии наступит астрономическая осень. В этот день может начаться и метеорологическая осень - по прогнозам, среднесуточная температура воздуха опустится ниже +15 градусов.