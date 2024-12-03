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Банкротируют? У Елгавского самоуправления будут проблемы с выплатами поставщикам услуг и работникам

Редакция PRESS 3 декабря, 2024 14:02

Новости Латвии 0 комментариев

Новое руководство Елгавского края обеспокоено тем, что в ближайшие месяцы самоуправление не сможет погасить свои обязательства перед поставщиками услуг и работниками.

Избранный в конце сентября председатель Елгавской краевой думы Улдис Айнарс заявил, что в конце 2024 года муниципалитет столкнется с проблемами из-за решений, принятых в 2022-2024 годах, когда расходы на обеспечение основных функций самоуправления долго превышали основные доходы.

В результате самоуправление рискует не выполнить свои обязательства перед поставщиками услуг и работниками в ближайшие месяцы, отмечает Айнарс.

По его словам, самоуправление оказалось в такой финансовой ситуации не в последнюю очередь из-за увеличения статьи бюджета на зарплаты. Айнарс утверждает, что два года подряд - в 2023 и 2024 годах - этот показатель был одним из самых высоких в стране, а доходы бюджета, в основном за счет увеличения подоходного налога, не поспевали за ним. Доля раздела вознаграждений в бюджете в процентах от доходов увеличилась с 47,6% в 2022 году до примерно 60% в 2024 году.

Он также сообщает, что в 2024 году расходы самоуправления на выполнение основных функций, по оценкам, превысят доходы на сумму от двух до 2,5 миллионов евро. Айнарс убежден, что практика покрытия расходов на основные функции за счет продажи недвижимости ошибочна.

"Понимая серьезность ситуации, мы встретились с экспертами из Министерства финансов. Выяснилось, что мы не первое самоуправление, оказавшееся в подобной ситуации, и причина кроется в непропорциональном увеличении фонда зарплат в предыдущие годы", - говорит председатель думы.

Единственным решением является сокращение расходов и привлечение заемных средств.

"Первые шаги по сокращению расходов уже предприняты, и это отказ от арендованных помещений, замораживание вакансий, мониторинг закупок и прочее. Будет ли этого достаточно? Теперь ясно, что нет", - комментирует Айнарс.

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