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«Банк вакансий» на госслужбу: первых шаг чтобы определить, сколько должностей можно упразднить (1)

© LETA 23 сентября, 2024 17:58

Новости Латвии 1 комментариев

Государственная канцелярия разработает новое решение в государственном управлении, исключив долгосрочные вакантные должности из должностных списков учреждений прямого государственного управления и создав "банк вакансий", сообщили агентству ЛЕТА в Государственной канцелярии.

Когда учреждению государственного управления потребуется взять на себя новые задачи и, соответственно, новых сотрудников, недостающие должности можно будет получить из "банка вакансий".

Предполагается, что создание "банка вакансий" поможет учреждениям следить за фактическим количеством необходимых сотрудников и со временем постепенно сократить число должностей в государственном управлении.

Госканцелярия отмечает, что в настоящее время доля вакансий в органах государственного управления составляет около 12%. Более того, некоторые из них не заполнены уже долгое время - более 12 месяцев. Эти вакантные должности будут включены в "банк вакансий", а учреждения должны будут исключить их из своих списков. По данным Госканцелярии, в "банк вакансий" может быть помещено от 750 до 1 200 длительно вакантных должностей.

Поскольку потребности общества требуют, чтобы государственная управление время от времени брало на себя новые функции, которые, в свою очередь, требуют новых сотрудников, необходимое количество должностей может быть "взято" из "банка вакансий". Таким образом, оптимизация государственного управления будет продолжаться, поскольку набор на существующие долгосрочные вакантные должности будет ограничен, отметили в Госканцелярии.

Заместитель директора Госканцелярии по государственному управлению Иева Либкена пояснила, что новый "банк вакансий" - это фактически процесс обмена информацией между Госканцелярией и учреждениями.

Госканцелярия отмечает, что создание "банка вакансий" путем исключения длительно вакантных должностей не повлияет на общий размер зарплатного фонда учреждения. Долгосрочные вакантные должности остаются в распоряжении учреждения. Финансирование долгосрочных вакантных должностей может быть перенаправлено на существующих сотрудников без поиска дополнительных финансовых ресурсов.

В "банк вакансий" не будут переводиться должности руководителя учреждения, должности военнослужащих и пограничников, а также должности, созданные на ограниченный период для определенных проектов.

Госканцелярия предложит правительству начать внедрение "банка вакансий" с 1 декабря этого года, и тогда будет зафиксировано количество длительных вакансий. После этого данные будут обновляться ежегодно.

Анализируя изменения в количестве долгосрочных вакансий и фактическую потребность в новых должностях, можно будет определить, сколько должностей можно упразднить в прямом государственном управлении.

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