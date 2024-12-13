Банк Латвии сохранил прогноз инфляции на текущий год

При этом прогноз среднегодовой инфляции на 2025 год снижен с озвученных в октябре 1,5% до 1,4%, на 2026 год - с 1,6% до 1,5%, а в 2027 году инфляция прогнозируется на уровне 2,1%.

В Банке Латвии сообщили, что в соответствии с последними прогнозами Европейского центрального банка (ЕЦБ) ожидается, что и инфляция, и рост народного хозяйства в еврозоне будут немного ниже, чем прогнозировалось ранее. Инфляция в еврозоне в этом году составит 2,4% и в 2025 году приблизится к установленной советом ЕЦБ цели в 2%.

Процесс снижения инфляции в еврозоне идет в соответствии с ожиданиями, что позволяет совету ЕЦБ продолжать снижать ключевые процентные ставки в евро, отметили в Банке Латвии. 12 декабря совет ЕЦБ снизил ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. Процентная ставка по вкладам овернайт была снижена до 3%, по основным операциям рефинансирования - до 3,15%, а по займам овернайт - до 3,4%.

В Банке Латвии пояснили, что дальнейшие решения о процентных ставках в евро также будут приниматься на основании данных о развитии инфляции, в том числе с учетом полученных экономических и финансовых данных, динамики основной инфляции и силы трансмиссии монетарной политики.

При этом в Банке Латвии ожидают, что в 2024 году основная инфляция, то есть инфляция, не включающая цены на продукты питания и энергию, в Латвии составит 3,6%, в 2025 году - 2,3%, а в 2026 году и в 2027 году - 2,2%.

В Банке Латвии отмечают, что рост внутренних цен поддерживается увеличением зарплат, а инфляция в целом остается низкой.

В среднесрочной перспективе ожидаются чуть более высокие глобальные цены на энергоресурсы и продукты питания, пояснили в Банке Латвии. Среди факторов, повышающих инфляцию, - решения правительства об увеличении акцизов с постепенным введением национальной схемы ETS2 на топливо и газ. При этом в Банке Латвии отмечают, что рост цен будет ограничен ожидаемым замедлением роста зарплат.

Рост номинальной валовой зарплаты в этом году прогнозируется на уровне 9,6%, в следующем - 6,2%, а в 2026 и 2027 годах - 6,5%.

В Банке Латвии отмечают, что рост зарплат, предположительно, замедлится под влиянием замедленных темпов роста народного хозяйства. В 2025 году на это повлияет и ограничение роста зарплат в публичном секторе, однако покупательная способность населения будет укрепляться, так как зарплаты растут быстрее инфляции.

В Банке Латвии также напоминают, что Кабинетом министров принято решение о порядке расчета минимальной зарплаты. Оно предусматривает, что минимальная зарплата будет установлена в размере 46% от среднемесячной брутто-оплаты труда за последние 12 месяцев. Однако, учитывая, что размер минимальной зарплаты на средний срок уже определен и внесен в законопроект о госбюджете на 2025 год и бюджетных рамках на 2025, 2026 и 2027 годы и сейчас не меняется, новая методология не повлияла на прогноз зарплат, подготовленный Банком Латвии.