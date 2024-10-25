Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 25. Октября Завтра: Beatrise, Beate

Балтийские гостиницы и рестораны выступят с протестами против налоговой нагрузки

© LETA 25 октября, 2024 16:15

Бизнес 0 комментариев

Отрасль ресторанов, кафе и гостиниц стран Балтии в четверг, 31 октября, планирует акцию протеста против налогового бремени, сообщила агентству BNS президент Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускиене.

В Латвии представители отрасли планируют акцию протеста у Сейма, в Литве протестующие соберутся у дома правительства, а в Эстонии акция протеста пройдет во всех ресторанах.

"Мы все проведем акцию протеста одновременно", - отметила Шишкаускиене, занимающаяся организацией акции протеста в Литве.

Она проинформировала, что в Вильнюсе у представителей отрасли запланирована встреча с членами правительства. Во всех ресторанах и кафе Литвы одновременно будет включено аудиовизуальное заявление о сложившейся ситуации.

Как сообщалось, отправляющиеся на акцию протеста к Сейму представители латвийской отрасли гостеприимства намерены просить установить на услуги общественного питания пониженную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 12%. Планируется, что в протесте примут участие представители и члены Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов, Латвийского ресторанного общества, Латвийской ассоциации баров, Латвийской федерации барменов и Латвийской ассоциации сомелье, а также сочувствующие.

В Эстонии во всех ресторанах, кафе и местах размещения туристов 31 октября с 12:30 до 12:40 не будут обслуживать клиентов, чтобы обратить внимание на налоговую политику правительства, заявила Эстонская ассоциация гостиниц и ресторанов.

"Мы не можем молчать и согласиться с тем, что жители Эстонии должны платить больше налогов, чем другие жители Европы, и что возможности отдыха для большинства из них становятся дорогими. Мы не можем стоять в стороне и смотреть, как государство вместо того, чтобы наращивать экспорт и стимулировать предпринимательскую деятельность, только повышает налоги, а не способствует восстановлению экономики", - заявила глава Эстонской ассоциации гостиниц и ресторанов Киллу Майдла, добавив, что это первая отраслевая акция протеста в стране.

При этом цель акции - подчеркнуть, что эстонский туризм еще не оправился от кризисов и, ухудшая налоговую среду, государство теряет доходы от туризма, позволяя им попадать в казну других стран.

В Литве решили, что такой протест слишком повлияет на предприятия общепита, которые и так борются за выживание.

"Потребление очень упало, и люди могут сразу обанкротиться. Ситуация настолько плохая, что вы даже представить себе не можете", - отметила Шишкаускиене.

По данным Государственного агентства данных, в Литве оборот ресторанов, кафе и других предприятий общественного питания в январе-августе достиг 1,056 млрд евро (без НДС), что на 7,3% меньше, чем в прошлом году.

С января этого года в Литве к заведениям общепита вновь применяется стандартная ставка НДС в размере 21%. С июля 2021 года действовала ставка НДС в размере 9% для помощи компаниям, пострадавшим от пандемии.

Нынешняя ставка НДС для сектора гостеприимства в Эстонии соответствует среднеевропейскому показателю, но если она будет повышена на 13% в следующем году, то станет одной из самых высоких в Европе. НДС на сферу общепита уже в этом году увеличен на два процентных пункта и на столько же будет поднят в следующем году. Ставка НДС в размере 24% означает, что ресторанная отрасль Эстонии будет облагаться налогом, в два раза превышающим средний по Европе.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В какие дни жители Латвии получают зарплату и как это влияет на торговлю

Бизнес 18:30

Бизнес 0 комментариев

День зарплаты — один из самых счастливых дней в месяце для значительной части людей. Что делает человек, когда деньги поступают на счет? Правильно, начинает их тратить, пишет Rus.delfi.lv. С другой стороны, перед зарплатой люди обычно "затягивают пояса", покупая только самое необходимое. Такова человеческая психология - она напрямую влияет на бизнес.

День зарплаты — один из самых счастливых дней в месяце для значительной части людей. Что делает человек, когда деньги поступают на счет? Правильно, начинает их тратить, пишет Rus.delfi.lv. С другой стороны, перед зарплатой люди обычно "затягивают пояса", покупая только самое необходимое. Такова человеческая психология - она напрямую влияет на бизнес.

Читать
Загрузка

Правительство обещает объяснить выбор между различными вариантами на переговорах с Telia

Бизнес 18:15

Бизнес 0 комментариев

После того, как правительством будет рассмотрен доклад о результатах переговоров акционеров телекоммуникационных предприятий ООО "Tet" и ООО "Latvijas Mobilais telefons" (LMT), обществу будет разъяснено, почему выбраны конкретные сценарии дальнейшего развития и почему произошел отказ от других вариантов, заверил агентство ЛЕТА министр экономики Виктор Валайнис.

После того, как правительством будет рассмотрен доклад о результатах переговоров акционеров телекоммуникационных предприятий ООО "Tet" и ООО "Latvijas Mobilais telefons" (LMT), обществу будет разъяснено, почему выбраны конкретные сценарии дальнейшего развития и почему произошел отказ от других вариантов, заверил агентство ЛЕТА министр экономики Виктор Валайнис.

Читать

Лучше умереть от мяса, чем от овощей и скуки — слова шоумена Кларксона возмутили веганов

Для настроения 18:00

Для настроения 0 комментариев

Телевизионная звезда Джереми Кларксон ответил на комментарии онлайн-критика, который утверждал, что его мясная диета стала причиной его недавних проблем со здоровьем.

Телевизионная звезда Джереми Кларксон ответил на комментарии онлайн-критика, который утверждал, что его мясная диета стала причиной его недавних проблем со здоровьем.

Читать

В соцсетях поставили под сомнение надежность «зубов дракона» на латвийской границе (ВИДЕО)

Важно 17:45

Важно 0 комментариев

И хотя еще вчера в Латвии с гордостью демонстрировали, как латвийские «зубы дракона» будут останавливать потенциальные вражеские танки в Латвии, уже сегодня в латвийском сегменте социальных сетей жители публикуют видео, на которых видно, что, возможно, подобного рода защита наших границ – не панацея, пишет Bb.lv.

И хотя еще вчера в Латвии с гордостью демонстрировали, как латвийские «зубы дракона» будут останавливать потенциальные вражеские танки в Латвии, уже сегодня в латвийском сегменте социальных сетей жители публикуют видео, на которых видно, что, возможно, подобного рода защита наших границ – не панацея, пишет Bb.lv.

Читать

Снова переделать? Коалиции предложат договориться о реформе государственного управления

Новости Латвии 17:43

Новости Латвии 0 комментариев

Входящий в правительственную коалицию Союз зеленых и крестьян (СЗК) предложит другим коалиционным партиям согласовать первые шаги по уменьшению бюрократии и повышению эффективности государственного управления, сообщили агентству ЛЕТА в партии.

Входящий в правительственную коалицию Союз зеленых и крестьян (СЗК) предложит другим коалиционным партиям согласовать первые шаги по уменьшению бюрократии и повышению эффективности государственного управления, сообщили агентству ЛЕТА в партии.

Читать

На восточной границе в очередях стоят 2000 грузовиков

Новости Латвии 17:30

Новости Латвии 0 комментариев

Почти три года прошло с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Евросоюз ввёл в отношении страны-агрессора 14 пакетов санкций. Список запрещённых для ввоза товаров растёт — но на двух работающих пограничных контрольно-пропускных пунктах с Россией по-прежнему в очередях стоят тысячи грузовых машин, сообщает Латгальская студия Латвийского радио 4.

Почти три года прошло с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Евросоюз ввёл в отношении страны-агрессора 14 пакетов санкций. Список запрещённых для ввоза товаров растёт — но на двух работающих пограничных контрольно-пропускных пунктах с Россией по-прежнему в очередях стоят тысячи грузовых машин, сообщает Латгальская студия Латвийского радио 4.

Читать

За два месяца до введения электронных счетов их внедрили всего 5% латвийских предприятий

Бизнес 17:15

Бизнес 0 комментариев

Хотя обмен э-счетами с 1 января 2025 года станет обязательным для, как минимум, четверти латвийских предприятий, на данный момент, за два месяца до вступления в силу этого решения, отправлять и обрабатывать их могут лишь около 5% всех опрошенных компаний и учреждений. Такую тревожную картину показывают результаты опроса предприятий, проведенного разработчиком систем управления бизнесом и бухгалтерских систем Jumis Pro.

Хотя обмен э-счетами с 1 января 2025 года станет обязательным для, как минимум, четверти латвийских предприятий, на данный момент, за два месяца до вступления в силу этого решения, отправлять и обрабатывать их могут лишь около 5% всех опрошенных компаний и учреждений. Такую тревожную картину показывают результаты опроса предприятий, проведенного разработчиком систем управления бизнесом и бухгалтерских систем Jumis Pro.

Читать