Балтийские гостиницы и рестораны выступят с протестами против налоговой нагрузки

В Латвии представители отрасли планируют акцию протеста у Сейма, в Литве протестующие соберутся у дома правительства, а в Эстонии акция протеста пройдет во всех ресторанах.

"Мы все проведем акцию протеста одновременно", - отметила Шишкаускиене, занимающаяся организацией акции протеста в Литве.

Она проинформировала, что в Вильнюсе у представителей отрасли запланирована встреча с членами правительства. Во всех ресторанах и кафе Литвы одновременно будет включено аудиовизуальное заявление о сложившейся ситуации.

Как сообщалось, отправляющиеся на акцию протеста к Сейму представители латвийской отрасли гостеприимства намерены просить установить на услуги общественного питания пониженную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 12%. Планируется, что в протесте примут участие представители и члены Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов, Латвийского ресторанного общества, Латвийской ассоциации баров, Латвийской федерации барменов и Латвийской ассоциации сомелье, а также сочувствующие.

В Эстонии во всех ресторанах, кафе и местах размещения туристов 31 октября с 12:30 до 12:40 не будут обслуживать клиентов, чтобы обратить внимание на налоговую политику правительства, заявила Эстонская ассоциация гостиниц и ресторанов.

"Мы не можем молчать и согласиться с тем, что жители Эстонии должны платить больше налогов, чем другие жители Европы, и что возможности отдыха для большинства из них становятся дорогими. Мы не можем стоять в стороне и смотреть, как государство вместо того, чтобы наращивать экспорт и стимулировать предпринимательскую деятельность, только повышает налоги, а не способствует восстановлению экономики", - заявила глава Эстонской ассоциации гостиниц и ресторанов Киллу Майдла, добавив, что это первая отраслевая акция протеста в стране.

При этом цель акции - подчеркнуть, что эстонский туризм еще не оправился от кризисов и, ухудшая налоговую среду, государство теряет доходы от туризма, позволяя им попадать в казну других стран.

В Литве решили, что такой протест слишком повлияет на предприятия общепита, которые и так борются за выживание.

"Потребление очень упало, и люди могут сразу обанкротиться. Ситуация настолько плохая, что вы даже представить себе не можете", - отметила Шишкаускиене.

По данным Государственного агентства данных, в Литве оборот ресторанов, кафе и других предприятий общественного питания в январе-августе достиг 1,056 млрд евро (без НДС), что на 7,3% меньше, чем в прошлом году.

С января этого года в Литве к заведениям общепита вновь применяется стандартная ставка НДС в размере 21%. С июля 2021 года действовала ставка НДС в размере 9% для помощи компаниям, пострадавшим от пандемии.

Нынешняя ставка НДС для сектора гостеприимства в Эстонии соответствует среднеевропейскому показателю, но если она будет повышена на 13% в следующем году, то станет одной из самых высоких в Европе. НДС на сферу общепита уже в этом году увеличен на два процентных пункта и на столько же будет поднят в следующем году. Ставка НДС в размере 24% означает, что ресторанная отрасль Эстонии будет облагаться налогом, в два раза превышающим средний по Европе.