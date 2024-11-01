Автобусы Ecolines начинают ходить по маршруту Вентспилс-Рига

Автобусы будут ходить с Вентспилсского автовокзала в Ригу восемь раз в день - в 7 часов, 8 часов, 9.30, 11 часов, 13 часов, 14.30, 17 часов и 19.30.

По словам председателя правления "Ecolines" Андриса Подгорного, он рад тому, что Автотранспортная дирекция (АТД) выдала разрешение на коммерческие перевозки по маршруту Рига-Вентспилс, так как это способствует развитию предприятия.

В АТД сообщили, что в соответствии с решениями Совета общественного транспорта утверждены шесть коммерческих маршрутов: Рига-Саласпилс, Рига-Даугавпилс, Рига-Лиепая, Рига-Вентспилс, Рига-Балви и Рига - аэропорт "Рига".

На маршруте Вентспилс-Рига разрешение на коммерческие перевозки было выдано также муниципальному предприятию "Ventspils reiss".

