Австрия перекрывает автодороги у границы с Венгрией

У пограничного перехода в Шопроне на венгерско-австрийской границе по утрам выстраиваются длинные очереди автомобилей. Тысячи людей ежедневно ездят на работу в Австрию, где зарплаты вдвое выше, чем в Венгрии.

В последние недели здесь особенно длинные заторы, так как в австрийской земле Бургенланд несколько дорог были закрыты, чтобы снизить интенсивность движения. Например, шоссе на Клингенбах перегорожено бетонным барьером. По словам представителей австрийского муниципалитета, такое решение было принято для защиты спокойствия местных жителей.

"Здесь было слишком много машин. В утренние часы на этой дороге образуются пробки. Чтобы выехать с нее, требуется полчаса, и многие люди просто срезают путь через деревню", - рассказывает мужчина.

Все больше муниципалитетов Австрии в этом приграничном районе пытаются предотвратить скопление транспорта на дорогах. Этот мост, соединяющий венгерскую Агфальву и австрийский Лойперсбах, также перекрыт для движения. Въехать по нему в Бургенланд теперь невозможно.

Другой пограничный переход между Агфальвой и Шаттендорфом частично закрыт для автомобилей с 2023 года: пересекать границу могут только те, кто купил пропуск. Однако в течение нескольких месяцев и это было невозможно - из-за технических проблем.

"Вы должны заплатить 160 евро и только после этого можете пересечь границу, если у вас есть карта. Однако дорога закрыта уже более полугода из-за проблем с электроникой", - объясняет одна из наших собеседниц.

"Это унижение для венгров, и если бы венгры не приезжали, их экономика пострадала бы. Они поддерживают всю их экономику", - говорит другая женщина.

Ежедневно у пограничного перехода на венгерской стороне границы люди оставляют десятки машин, добираясь на работу в Шаттендорф пешком или на велосипеде.

Против муниципалитета Шаттендорфа был подан иск о компенсации, с пояснением, что венграм, желающим пересечь границу, приходится идти пешком более 30 километров. Однако он был отклонен в первой инстанции австрийским земельным судом.