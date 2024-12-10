Австрия готовится депортировать сирийских беженцев на родину: Асад же свергнут

При этом Еврокомиссия заявила, что ЕС не будет взаимодействовать с новой сирийской властью во главе с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам», пока не будет ясно, как она будет управлять страной.

Решения стран в отношении сирийских беженцев принимаются на фоне роста популярности ультраправых партий в ЕС, усиливающих антииммиграционную риторику. Возвращение сирийских беженцев рассматривается как шаг к снижению давления на социальные и экономические системы европейских государств, особенно в свете приближающихся выборов в Германии.

Правозащитные организации предупреждают, что возвращение беженцев может быть преждевременным из-за сохраняющихся боевых действий и неопределённости переходного периода в Сирии.