Авария на Ганибу дамбис: в трамвай въехала машина

Apstājusies kustība 5. maršruta tramvajiem Ganību dambī pie p/v "Rūpnīca RER" abos virzienos, ceļu satiskmes negadījuma dēļ.— Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) September 24, 2024
Движение остановилось из-за неосторожного автоводителя, который зацепил своим транспортным средством трамвай, ехавший в направлении центра. Очевидцы происшествия сообщают, что среди пассажиров пострадавших нет.
Движение трамваев уже восстановлено, но из-за непредвиденной задержки сместилось с графика, и общественный транспорт еще какое-то время может ездить с опозданием.