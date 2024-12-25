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Аварийное отключение кабеля между Эстонией и Финляндией

© LETA 25 декабря, 2024 19:31

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В среду в 12.26 произошло аварийное отключение кабеля постоянного тока "EstLink 2" между Эстонией и Финляндией.

Причина отключения в настоящее время неизвестна. Эстонский и финский системные операторы "Elering" и "Fingrid" оперативно работают над тем, чтобы как можно скорее установить причину сбоя.

Как сообщил BNS оператор "Elering", надежность энергоснабжения в Эстонии обеспечена. До конца дня четверга "Elering" будет использовать имеющиеся в регионе резервные мощности, которые будут задействованы в случае подобных сбоев, чтобы компенсировать электроэнергию, которая должна была поступать по "EstLink 2".

Если устранение неисправности займет больше времени, то с пятницы на замену "EstLink 2" в эстонском регионе будут включены другие генерирующие установки.

"EstLink 2" состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 12 километров проложены по суше в Эстонии в виде подземного кабеля, около 147 километров - по дну Финского залива и около 14 километров - по суше в Финляндии в виде воздушного кабеля.

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