Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 25. Ноября Завтра: Kadrija, Kate, Katrina, Trine

«Ауди» съехала в кювет и перевернулась: ДТП под Валмиерой

© LETA 25 ноября, 2024 11:22

ЧП и криминал 0 комментариев

В воскресенье в Латвии было зарегистрировано 94 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в результате аварий один человек погиб, 14 получили травмы, сообщили в Государственной полиции.

Среди пострадавших был один пешеход.

В воскресенье на дороге местного значения в Коценской волости Валмиерского края водитель автомобиля "Audi" съехал с дороги в кювет, где машина перевернулась. В результате аварии пострадали три человека, один погиб.

За вождение в состоянии опьянения полиция в воскресенье задержала четырех водителей. Все четверо находились в состоянии сильного алкогольного опьянения и будут привлечены к уголовной ответственности.

В целом за вчерашний день полиция составила 362 протокола о различных нарушениях правил дорожного движения, в том числе 133 за превышение скорости.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 2 реакций
Комментарии (0) 2 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Не верь чудесам в Чёрную пятницу: 72% акций обманывают потребителей, PTAC обещает штрафовать

Важно 14:54

Важно 0 комментариев

Центр защиты прав потребителей (PTAC) будет следить за торговцами во время акций «Черная пятница», чтобы выявить случаи недобросовестной коммерческой практики, сообщила директор ЦЗПП Зайга Лиепиня на пресс-конференции в понедельник.

Центр защиты прав потребителей (PTAC) будет следить за торговцами во время акций «Черная пятница», чтобы выявить случаи недобросовестной коммерческой практики, сообщила директор ЦЗПП Зайга Лиепиня на пресс-конференции в понедельник.

Читать
Загрузка

Дороже в 30 раз?! Люди сравнили цену свечей на AliExpress и местном портале

Важно 14:44

Важно 0 комментариев

Интернет-пользователи обнаружили интересный факт: при заказе одних и тех же свечей на китайских площадках AliExpress или Etsy и на местной платформе 220.lv - цены отличаются в тридцать раз.

Интернет-пользователи обнаружили интересный факт: при заказе одних и тех же свечей на китайских площадках AliExpress или Etsy и на местной платформе 220.lv - цены отличаются в тридцать раз.

Читать

В Вильнюсе самолет упал на жилой дом: подробности (ВИДЕО)

Важно 14:26

Важно 0 комментариев

В понедельник утром в результате крушения грузового самолета компании DHL в Вильнюсе погиб гражданин Испании, среди раненых - один литовец.

В понедельник утром в результате крушения грузового самолета компании DHL в Вильнюсе погиб гражданин Испании, среди раненых - один литовец.

Читать

У нас есть подушка безопасности только на один серьезный кризис: Казакс о финансах страны

Новости Латвии 14:13

Новости Латвии 0 комментариев

Увеличение государственного долга не является решением проблем Латвии, заявил президент Банка Латвии Мартиньш Казакс в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Увеличение государственного долга не является решением проблем Латвии, заявил президент Банка Латвии Мартиньш Казакс в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Читать

Латвийцам запретят записываться на обследования в несколько больниц: министр

Важно 14:09

Важно 0 комментариев

Очереди к врачам планируется уменьшать введением единой записи и бюджетными местами для молодых специалистов

Очереди к врачам планируется уменьшать введением единой записи и бюджетными местами для молодых специалистов

Читать

Круглый ноль? Подаренные Риге скульптуры вызывают вопросы и ассоциации. ВИДЕО

Важно 14:08

Важно 0 комментариев

Власти Риги снесли памятники прошлого и, видимо, решили заменить их современными объектами скульптуры. Только жители столицы перестали критиковать металлические конструкции на променаде в Кенгарагсе, как их порадовали новыми объектами городской среды.

Власти Риги снесли памятники прошлого и, видимо, решили заменить их современными объектами скульптуры. Только жители столицы перестали критиковать металлические конструкции на променаде в Кенгарагсе, как их порадовали новыми объектами городской среды.

Читать

На 8 работников портового управления приходится 10 членов правления: СМИ о Салацгривском порте

Новости Латвии 13:55

Новости Латвии 0 комментариев

Два года назад Государственный контроль обнародовал заключение по итогам ревизии в малых портах. Нарушения были обнаружены практически во всех сферах деятельности портов. Критике подверглось и непропорционально большое количество членов правлений, управляющих малыми портами.

Два года назад Государственный контроль обнародовал заключение по итогам ревизии в малых портах. Нарушения были обнаружены практически во всех сферах деятельности портов. Критике подверглось и непропорционально большое количество членов правлений, управляющих малыми портами.

Читать