«Ауди» съехала в кювет и перевернулась: ДТП под Валмиерой

Среди пострадавших был один пешеход.

В воскресенье на дороге местного значения в Коценской волости Валмиерского края водитель автомобиля "Audi" съехал с дороги в кювет, где машина перевернулась. В результате аварии пострадали три человека, один погиб.

За вождение в состоянии опьянения полиция в воскресенье задержала четырех водителей. Все четверо находились в состоянии сильного алкогольного опьянения и будут привлечены к уголовной ответственности.

В целом за вчерашний день полиция составила 362 протокола о различных нарушениях правил дорожного движения, в том числе 133 за превышение скорости.